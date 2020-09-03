Şehit Er Allahverdi Kılıç İçin Anma Töreni Düzenlenecek

Lefkoşa, 3 Eylül 20 : Vatani görevini yaparken şehit edilen Er Allahverdi Kılıç, 24’üncü ölüm yıl dönümünde 8 Eylül Salı günü saat 10.00’da düzenlenecek törenle anılıyor.
(AK/GÜL)
Lefkoşa, 3 Eylül 20 : Vatani görevini yaparken şehit edilen Er Allahverdi Kılıç, 24’üncü ölüm yıl dönümünde 8 Eylül Salı günü saat 10.00’da düzenlenecek törenle anılıyor.
Lefkoşa, 3 Eylül 20 : Vatani görevini yaparken şehit edilen Er Allahverdi Kılıç, 24’üncü ölüm yıl dönümünde 8 Eylül Salı günü saat 10.00’da düzenlenecek törenle anılıyor.
(AK/GÜL)