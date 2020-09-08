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Şehit Er Allahverdi Kılıç Anıldı

Güvercinlik, 8 Eylül 20 (.): Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik görevini  yerine getirirken nöbet sırasında Rum askerleri tarafından vurularak şehit edilen Piyade Er Allahverdi Kılıç, şehit edilişinin 24’üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

08 Eylül 2020 Salı 13:40
Şehit Er Allahverdi Kılıç Anıldı
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Güvercinlik, 8 Eylül 20 (.): Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik görevini  yerine getirirken nöbet sırasında Rum askerleri tarafından vurularak şehit edilen Piyade Er Allahverdi Kılıç, şehit edilişinin 24’üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Güvercinlik’te Allahverdi Kılıç’ın şehit edildiği nöbet kulübesinin önünde düzenlenen törene, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, 61. Alay Komutanı Piyade Albay Ahmet Burak Yürütmen, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Allahverdi Kılıç’ın ailesi, aynı saldırıda yaralanarak gazi olan Burhan Cihangir ile  askeri ve sivil yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Protokol sırasına göre nöbet kulübesi önüne çelenklerin konulmasıyla  başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Açman, 4. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Üsteğmen Emre Sığırtmaç ile Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşma yaptı.
Tören, din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.
AÇMAN
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Açman törende yaptığı konuşmada, askerlik hizmeti sırasında görevi başında  Rum askerlerinin hain saldırısı sonucu  şehit olan Allahverdi Kılıç’ı şehit edilişinin 24’üncü yıl dönümünde  saygı, minnet ve rahmetle andıklarını söyledi.
Açman, Türk milletinin işgal ve esarete alışkın olmayan bir millet olduğunu belirterek,  şehitlerin hatıralarını yüceltmek,  minnet ve şükran duygularını ifade etmenin  en büyük görev olduğunu kaydetti.
Açman, şehitler vererek sahip oluna cumhuriyeti korumak ve kollamanın da  en büyük görevlerden biri olduğunu ifade etti.
Açman, Kıbrıs Türk halkının davasında  haklı olduğunu ve Türkiye ile birlikte eskisinden çok daha güçlü olduğunu  “sıfır asker” ve “sıfır garantide” ısrar eden Rum tarafının adayı Yunanistan’a bağlamak istediğini çok iyi bildiklerini ifade etti.
SIĞIRTMAÇ
Piyade Üsteğmen  Emre Sığırtmaç da,  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları olarak  millete ve cumhuriyete doğruluk ve muhabbetle hizmet için  yemin ettiklerini belirterek, icabında vatan cumhuriyet ve vazife uğrunda  canlarını seve  seve feda edeceklerine namus sözü verdiklerini,  son nefeslerine kadar bu kutsal yemine sahip çıkacaklarını vurguladı.
Vatan topraklarının Anavatan Türkiye ile birlikte yıllarca sürdürülen  azimli ve kararlı  mücadelenin eseri olduğunu söyleyen Sığırtmaç, vatan savunması görevini inanç, azim ve  karalılıkla,  gerektiğinde canlarını feda ederek yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.
“Ne mutlu bizlere ki, bugün özgür bir vatanın, onurlu bir cumhuriyetin ve dalgalanan bir bayrağın  sahibiyiz” diten Sığırtmaç, bu uğurda verilen şehitleri asla unutmayacaklarını söyledi.
Sığırtmaç, Türkiye ve Barış Harekatı olmasaydı,   bugün Kıbrıs Türkü’nün kendi kaderini tayin hakkı, siyasi  eşitliği ve devletinin olmayacağını belirtti.

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 Sığırtmaç yıllardır sürüp giden ve adadaki Türk varlığını yok sayan  Rum propagandası  karşısında asla kararsızlık göstermeyeceklerini, ekonomik ve siyasi baskılar önünde boyun eğmeyeceklerini söyledi.
Sığırtmaç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte  Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığını yok sayan ve kast eden düşmanların tahriklerine kapılmadan  sorumluluğuna verilen vatan topraklarını  canı pahasına korumaya devam edeceğini belirtti.
Sığırtmaç, şehitlere söz vererek, en son Türk askeri kalana kadar kutsal vatan topraklarının korunacağını, bayrağın şehitlerin kabirleri üzerinde dalgalanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
TÖRE
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre,  Allahverdi  Kılıç’ın savaş sırasında değil vatan topraklarını  beklerken kalleşçe saldırı sonunda  şehit olduğunu, Burhan  Cihangir’in de malul gazi olduğunu vurguladı.
“Bu topraklarda şehitler ve gaziler olmasa bu ay yıldızlı bayraklar bu gönderde dalgalanamazdı” diyen Töre,  bayrakları indirmek için bütün dünyada birtakım oyunlar oynandığını ifade etti.
Okyanus ötesi Kıbrıs’la alakası olmayan  birtakım ülkelerin, “garantiler tabu değil,  Türkiye’nin  bölgede işi ne ve Türk askeri adan gitsin gibi” söylemlerde bulunduklarını kaydeden  Töre,  Doğu Akdeniz’de Fransızların ve İtalyanların Rumlarla dayanışmaya girip  askeri tatbikat ve eğitimler yaptıklarını söyledi.
Rumların  Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiklerini ancak Kıbrıs’ın tamamını ele geçiremediklerini söyleyen Töre,  “Kuzey Kıbrıs’ı canımızla kanımızla sulayarak bu toprakları vatan yaptık” dedi.
1974’ten beri adada barışın hakim olduğunu söyleyen Töre,  bu barışı adaya Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin getirdiğini kaydetti. 
20 Temmuz’da Kıbrıs Türkü’nü kurtarmak için adaya gelen Türk askerinin gitmesi için uğraşıldığını söyleyen Töre, “Bu oyuna gelmemeliyiz” dedi
Türk ordusun adada daima kalacağını, Türkiye’nin ağırlığının daima hissedileceğini belirten Töre, Allahverdi Kılıç’ın şehit olduğu nöbet kulübesinin önünden  Şehit Cengiz Topel  Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’na  selam gönderdiklerini kaydetti ve tüm şehitleri rahmetle andı.
 Kıbrıs Türkü’nün adada barış istediğini kaydeden Töre, “Bizimle savaşmak isteyenler bize düşman olanlar bilsinler ki hüsrana uğrarlar. Asla onlara taviz vermeyiz, teslim olmayız. Asla şehit Allahverdi Kılıç’ın ruhunu, Cengiz Topel’in ruhunu ve şehitlerin ruhlarını  incitmeyiz” dedi.
Töre, devlete sahip çıkmanın şehitlere olan borç olduğunu  da sözlerine ekledi.
(YIL/ÖK)
Haber ve Fotoğraf: Yılmaz Yakar
 

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