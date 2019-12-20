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Şehit Aileleri Derneği Şehitleri Andı

Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, şehitleri andı, şehitlerin, uğruna can verdiği toprakları ilelebet koruyacağını vurguladı.

Şehit Aileleri Derneği Şehitleri Andı

Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, şehitleri andı, şehitlerin, uğruna can verdiği toprakları ilelebet koruyacağını vurguladı.

20 Aralık 2019 Cuma 16:31
Şehit Aileleri Derneği Şehitleri Andı

Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, şehitleri andı, şehitlerin, uğruna can verdiği toprakları ilelebet koruyacağını vurguladı.

Dernek Başkanı Gürsel Benan yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturmak için vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan şehitlerin, makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine eriştiğini kaydetti.

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Kıbrıs’ta asırlardır devam eden Türk’ün milli varlığını sürdürmek için vatan, millet, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda eden şehitleri anan Benan, şunları kaydetti:

“Evladını bu mukaddes topraklara adamış aziz analar, oğlunuzun adının taş üzerinde , bedeninin toprakta kaldığını zannetmeyin; şehitlerimizin kutsal isimleri kalplerimizde , aziz bedenleri ise cennet bahçesindedir. Büyük Türk milleti  olarak bizler, uğruna canını verdiğiniz vatan topraklarını , bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada , kanımızın son damlasına kadar koruyacak ve özgürlük mücadelesiyle  tarihe geçen hatıranızı , ilelebet yüreğimizde yaşatacağız.

Bu anlamlı günde sizleri minnet ve özlem  duygularımızla anıyor,manevi  huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

(EMR/YIL)

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