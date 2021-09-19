Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı yarın başlıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın, 20-24 Eylül tarihleri arasındaki icra safhasına; KKTC’den Güv.K.K.lığına bağlı Özel Görev Birliği, Kr.Hvcl.Brl. ile Türkiye’den Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, Kr.Hvcl.K.lığı ve KTBK Komd.A.K.lığı unsurları ile katılım sağlanacak.
Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, 24 Eylül’de olacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın, 20-24 Eylül tarihleri arasındaki icra safhasına; KKTC’den Güv.K.K.lığına bağlı Özel Görev Birliği, Kr.Hvcl.Brl. ile Türkiye’den Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, Kr.Hvcl.K.lığı ve KTBK Komd.A.K.lığı unsurları ile katılım sağlanacak.