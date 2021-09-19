banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kamuda kış mesaisi yarın  başlıyor
Kış mesaisi yarın başlıyor
55'i yerel, 80 pozitif vaka
55'i yerel, 80 pozitif vaka
Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri artırıldı”
Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri...
2’inci kategoriye geçiş durumunda sınır kapılarında aşılı kişilerden pcr yada antijen istenmeyecek
Aşılılara testsiz geçiş imkanı
banner376

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı yarın başlıyor

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021, Türkiye ve KKTC’nin katılımıyla KKTC’de icra edilecek. Yarın başlayacak tatbikat, 24 Eylül’de tamamlanacak.

19 Eylül 2021 Pazar 13:15
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı yarın başlıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın, 20-24 Eylül tarihleri arasındaki icra safhasına; KKTC’den Güv.K.K.lığına bağlı Özel Görev Birliği, Kr.Hvcl.Brl. ile Türkiye’den Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, Kr.Hvcl.K.lığı ve KTBK Komd.A.K.lığı unsurları ile katılım sağlanacak.
Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, 24 Eylül’de olacak.

banner341
İcra edilecek tatbikatın maksadı, KKTC Güv.K.K.lığı ile KTBK K.lığı birliklerinin Hava Hücum Harekâtı, Hava İndirme Harekâtı ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Harekâtı planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek.
 

banner360
Son Güncelleme: 19.09.2021 14:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayten Deniz yarın defnedilecek
Ayten Deniz yarın defnedilecek
Saner: "Gazilere ve anavatana her zaman müteşekkiriz"
Saner: "Gazilere ve anavatana her zaman müteşekkiriz"
Kamuda kış mesaisi yarın  başlıyor
Kamuda kış mesaisi yarın  başlıyor
Ataoğlu: “KKTC güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir”
Ataoğlu: “KKTC güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir”
Oğuz: "Ekonominin kalkınması için yerli üretim çok önemli"
Oğuz: "Ekonominin kalkınması için yerli üretim çok önemli"
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
YKP’nin 14. kurultayı yapıldı
YKP’nin 14. kurultayı yapıldı
Ayten Deniz yaşamını yitirdi
Ayten Deniz yaşamını yitirdi
Bugün 19 Eylül Gaziler günü
Bugün 19 Eylül Gaziler günü
Hava durumu
Hava durumu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim