Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç törenle anılacak

Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç, Güvercinlik Köyü’nde, 8 Eylül Çarşamba günü törenle anılacak.

Gazimağusa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül 1996 tarihinde şehit edilen Piyade Er Allahverdi Kılıç, çarşamba günü Güvercinlik Köyü’nde şehit olduğu yerde yapılacak törenle anılacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin konulması ile saat 10:00’da başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam edecek.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ve 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Sami Özbayrak’ın birer konuşma yapacağı tören, din görevlisi tarafından dua okunması ile son bulacak.