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Tufan Erhürman

Şehit olan 33 Mehmetçik için camilerde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın talimatıyla, İdlib’de Suriye rejimi milislerince düzenlenen hain saldırılar neticesinde, şehit olan 33 Mehmetçik için KKTC genelinde tüm camilerde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit olan 33 Mehmetçik için camilerde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın talimatıyla, İdlib’de Suriye rejimi milislerince düzenlenen hain saldırılar neticesinde, şehit olan 33 Mehmetçik için KKTC genelinde tüm camilerde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

28 Şubat 2020 Cuma 12:52
Şehit olan 33 Mehmetçik için camilerde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi
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Din İşleri’nden yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki camilerde, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan “Hak Uğrunda Mücadelemiz, Birlik ve Beraberlik Ruhumuz” başlıklı hutbe de irad edildi. 
Okunan Cuma Hutbesi’nin sonunda; “Allah’ım! Şehitlerimize merhametini, gazilerimize inayetini, milletimize şefkatini esirgeme! Ezanımızı dindirtme! Vatanımızı böldürtme! Bayrağımızı indirtme! Başımızı eğdirtme! Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirtme! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır! Acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir!” şeklinde dua edildi.

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Din İşleri Başkanlığı, şehit olanlara Allah’tan rahmet; aileleri ve Türk Milleti’ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

 

Son Güncelleme: 28.02.2020 16:13
Anahtar Kelimeler:
şehitler Için Mevlit
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