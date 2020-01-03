banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113684
ALTIN
297.688
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8203
EURO
6.6697
Tecavüz mü iftira mı?
TECAVÜZ MÜ İFTİRA MI?
Lefke’nin tanınmış simalarından Asker Hasan hayatını kaybetti
ASKER HASAN HAYATINI KAYBETTİ
Uyuşturucu ile birlikte yakalandılar
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Narkotik köpeğine yakalandı
NARKOTİK KÖPEĞİNE YAKALANDI
Flaş Haber
Tecavüz mü iftira mı?
Kapat

Şehit Mustafa Orhan’ın hayatı belgesel oldu

Belgeselin ilk gösterimi 10 Ocak Cuma akşamı İskele’de Atatürk Kültür Merkezi’nde..

Şehit Mustafa Orhan’ın hayatı belgesel oldu

Belgeselin ilk gösterimi 10 Ocak Cuma akşamı İskele’de Atatürk Kültür Merkezi’nde..

03 Ocak 2020 Cuma 15:06
Şehit Mustafa Orhan’ın hayatı belgesel oldu

Larnakalı Şehit Komutan Mustafa Orhan’ın hayatı belgesel oldu. Belgeselin ilk gösteriminin 10 Ocak Cuma akşamı İskele’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacağı açıklandı.

İskele Belediyesi’nin açıklamasına göre, İskele Belediye Tiyatrosu’nun projesi olarak hazırlanan belgeselin yapımında İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’a oyuncular Burkay Uzun ve Ebru Kırmızı eşlik etti.

banner317
Belgeselde, Larnakalılar için önemli bir yere sahip olan Şehit Komutan Mustafa Orhan’ın hayatını, ailesi ve arkadaşları anlattı.

Şehit Mustafa Orhan, 18 yaşındayken girdiği Kara Harp Okulu’nu teğmen olarak tamamladı, ilk olarak mücahit subay olarak görev yaptı, daha sonraları Küçük Kaymaklı, Boğaz, Dar Boğaz Ada Tepe ve St Hilarion’da 11 yıl vatana hizmet etti.  

Larnaka Sancağı Merkez Piyade Taburuna I. Bölük Komutanı olarak atanan, 33 yaşında Rumlar tarafından şehit edilen Mustafa Orhan, geride gözü yaşlı bir eş ve babalarına doyamayan evlatlar bıraktı.

Son Güncelleme: 03.01.2020 18:55
Anahtar Kelimeler:
Şehit Mustafa Orhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy’dan Değerlendirme: “2019’da Enerjide Cesur, Çemberin Dışına Çıkan Ve Statükoyu Ortadan Kaldıracak Bir Yönetim Tarzı İzledik”
Taçoy’dan Değerlendirme: “2019’da Enerjide Cesur, Çemberin Dışına Çıkan Ve Statükoyu Ortadan Kaldıracak Bir Yönetim Tarzı İzledik”
Ydp, Ubp Hp Koalisyon Hükümetinin Kıbrıs Türk Halkına Verecek Bir Şeyi Kalmadığını Savundu
Ydp, Ubp Hp Koalisyon Hükümetinin Kıbrıs Türk Halkına Verecek Bir Şeyi Kalmadığını Savundu
Çakıcı’dan Zam Eleştirisi
Çakıcı’dan Zam Eleştirisi
Bay-sen Hükümete Seslendi: “zamları Geri Alın…”
Bay-sen Hükümete Seslendi: “zamları Geri Alın…”
2019’un Enflasyon Oranı Yüzde 11.66, Aralık Ayı Enflasyonu 1.33
2019’un Enflasyon Oranı Yüzde 11.66, Aralık Ayı Enflasyonu 1.33
Daü Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Programı Öğrencilerinden Devlet Hastanesi Çocuk Servisine Destek
Daü Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Programı Öğrencilerinden Devlet Hastanesi Çocuk Servisine Destek
Bakan Çavuşoğlu, İskele bölge okullarında incelemelerde bulundu
Bakan Çavuşoğlu, İskele bölge okullarında incelemelerde bulundu
Lefke’nin tanınmış simalarından Asker Hasan hayatını kaybetti
Lefke’nin tanınmış simalarından Asker Hasan hayatını kaybetti
İskele TMK’ya yeni bina
İskele TMK’ya yeni bina
Cumhurbaşkanı Akıncı, Akdoğan, Türkmenköy, Vadili, Paşaköy ve Gaziköy’ü ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Akdoğan, Türkmenköy, Vadili, Paşaköy ve Gaziköy’ü ziyaret etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim