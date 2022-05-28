Şehit Mustafa Behiç, Boğaz Şehitliği’ne defnedildi

1974 yılında Doğruyol’da şehit edilen ve Lefkoşa’da Tekke Bahçesi’nde gömülü olan Mustafa Behiç, kimliklendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Boğaz Şehitliği’nde askeri törenle defnedildi.

Törene; Behiç’in ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları katıldı.

Törende konuşan şehidin kardeşi Tezel Çemender, çok duygulandığını ifade ederek, kardeşinin kimliklendirilmesi ve Boğaz Şehitliği’ne defnedilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, çok zor kurulan bu devletin değerini bilmek, onu güçlendirmek ve halka mutlu, güvenli bir gelecek sağlamanın en büyük görevleri olduğunu belirtti. Tatar, bugünkü bağımsızlık ve özgürlüğün şehitlere borçlu olunduğunun da altını çizerek, şehitleri asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından cenaze namazı kılındı ve Mustafa Behiç’in naaşı saygı duruşu ve saygı atışı eşliğinde taşınarak, Boğaz Şehitliği’nde defnedildi.