Şehit Milletvekili Cengiz Ratip anıldı

RATİP’İN KIZI PİLLİ: “BABAMIZIN GÖMÜ YERİNİN BİLİNMEMESİ, ZİYARET VE DUA EDEBİLECEĞİMİZ BİR MEZARININ BİLE BULUNMAMASI AİLEM İÇİN HALEN KANAYAN BİR YARA”

Türk Cemaat Meclisi Üyesi ilk Şehit Milletvekili Cengiz Ratip, 56’ncı ölüm yıl dönümünde bugün Cumhuriyet Meclisi Kütüphanesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ombdusman Emine Dizdarlı ve bazı milletvekilleri, Ratip’in ailesi ve yakınları ve Meclis çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende Ratip’in özgeçmişinin okunmasının ardından Cengiz Ratip’in kızı Emine Pilli ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay konuşma yaptı.

PİLLİ HİÇ GÖRMEDİĞİ BABASINI ANLATTI

Emine Pilli, hiç görmediği babasının çalışma arkadaşları tarafından dürüst, vatansever ve yardımsever bir kişilik olarak tanımlandığını söyledi.

Pilli şöyle devam etti:

“Babamızın gömü yerinin bilinmemesi, ziyaret ve dua edebileceğimiz bir mezarının bile bulunmaması ailem için halen kanayan bir yara teşkil etmektedir. Babamın Türk Cemaat Meclisi üyesi olduğu ve dokunulmazlığı bulunduğu bir dönemde Rumlar tarafından öldürülmesinin, Rum Yönetimini zora sokacağı açıkça görüldüğü için gömü yerinin birkaç defa değiştirildiğine dair duyumlar almaktayız.”

Emine Pilli, babasının gömü yerini bilen ya da bu konuda duyum almış olanları insaniyet adına Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bilgi vermeye çağırdı.

ULUÇAY, GÖMÜ YERİNİ BİLENLERİN BİLGİ VERMESİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan Şehit Cengiz Ratip’i anmanın görevleri olduğunu dile getirdi.

Uluçay, Şehit Cemaat Meclisi üyesi Ratip’in, Kıbrıs Türk ve Rum halklarına barışçı tavırlarıyla yardım eden birisi olduğunu belirterek, gömü yerini bilenlerin bilgi vermesini istedi.

Meclis Başkanı Uluçay, “Bugün onun bizlere bıraktığı değerleri ileriye taşıyoruz, onun değerleriyle Kıbrıs Türkü’nün onurlu mücadelesini taçlandıracağız” ifadelerini de kullandı.