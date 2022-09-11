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Şehit İbrahim Mehmet Goççino, Yarın Askeri Törenle Toprağa Veriliyor

11 Eylül 2022 Pazar 09:15
Şehit İbrahim Mehmet Goççino, Yarın Askeri Törenle Toprağa Veriliyor

Kıbrıs’ın güneyindeki Yalova (Piskobu) köyünde 20 Temmuz 1974'te şehit edilen ve bu köydeki Kıbrıs Türk mezarlığında yapılan kazı çalışmaları sonucu kimlik tespiti tamamlanan Şehit İbrahim Mehmet Goççino’nun naaşı, yarın düzenlenecek askeri törenle Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki yeni şehitliğe defnedilecek.

 

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Goççino için saat 11.00’de Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde tören düzenlenecek.

 

Ailenin konuşmasının ardından cenaze namazı kılınacak ve defin yerine intikal edilecek. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından şehit tabutundaki bayrak aileye teslim edilecek ve defin işlemine geçilecek.

 

Öte yandan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin açıklamasına göre 1952 yılında Yalova’da (Piskobu) dünyaya gelen İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy, İngiliz Üsleri’nde çalışmaktaydı. 20 Temmuz 1974’te Piskobu çarpışmaları esnasında Kıbrıs Rum askerleri tarafından şehit edildikten sonra Yalova (Piskobu) Kıbrıslı Türk mezarlığına defnedilen ve 2018 yılında ailesinin bilgisiyle mezarında yapılan kazıda kemikleri tespit edilerek DNA testleriyle kimliği belirlenen İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy, 48 yıl sonra Lefkoşa’da şehitlikte defnedilecek.

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Son Güncelleme: 11.09.2022 09:26
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