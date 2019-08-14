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Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği mesaj yayımladı

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, Muratağa-Atlılar Sandallar ve Taşkent katliamlarının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği mesaj yayımladı

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, Muratağa-Atlılar Sandallar ve Taşkent katliamlarının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 06:52
Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği mesaj yayımladı

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, Muratağa-Atlılar Sandallar ve Taşkent katliamlarının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denek Başkanı Benan yayımladığı mesajda, 45 yıl önce bugün 14 Ağustos 1974 gecesi 16 günlük bebekten, 95 yaşındakine kadar masum ve savunmasız insanların Rumlar tarafından katledildiğini kaydetti.

Benan, Muratağa,Atlılar,Sandallar ve Taşkent' te katledilen şehitleri rahmetle andı. 

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Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“45 yıl önce yaşanan bu vahşetlerin çoğunluğu çocuk ve kadının olduğu önce vurularak daha sonrada yakıldığı katliamların insanlık tarihinde  ‘yüz karası’ olarak geçmiştir .Bu yaşananların Rum Yunan ikilisinin Enosis misyonlu terör örgütü EOKA'nın ilk katliamı olmadığını ancak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin adadaki varlığı sürdüğü sürece son olacağını belirtmek istiyorum.

Halkın böylesi acıları bir kere daha yaşamaması, yaşanılan bu olayların unutulmaması gerekmektedir.

Bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin huzurunda Allahtan rahmet diler manevi hatıraları önünde saygı ile eğiliriz. Ruhları Şad olsun”
 


 

Son Güncelleme: 14.08.2019 09:53
Anahtar Kelimeler:
Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği
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