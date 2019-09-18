Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı

19 Eylül Gaziler Günü Dernek Genel Başkanı Gürsel Benan, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğin bekası uğruna üstün fedakarlıklar göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşıyan gazilerin değerinin anlaşılması ve hak ettikleri şekilde övgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler Günü’nün ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Benan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere mübarek vücutlarını vazgeçilmez değerlerimizle, bayrağımızla, vatanımızla, namusumuzla, sancağımızla mermiler arasına sokan ve kendisini siper eden bütün gazilerimizi sonsuz bir saygı ve şerefle ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimizin Gaziler Gününü kutlar, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.”