Şehir Plancıları Odası, Pandemi Hastanesi Yapılması Düşünülen Alanın Dere Yatağı Olmasını Eleştirdi

“EĞER MEVCUT BÖLGEDE BİR İNŞAAT YAPILMASI DÜŞÜNÜLÜRSE BURAYLA VE ÇEVRESİYLE İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI BİR ÇALIŞMA YAPILMAK ZORUNDADIR”

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 (.): Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, uzun bir gecikmenin ardından pandemi hastanesinin yapılacağını duymuş olmanın kendileri için sevindirici olmasına karşın, inşaat alanının dere yatağı üzerinde olmasını eleştirdi.

Refikoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bu konuda hiçbir mühendislik çözümü yapmadan, her yağan yağmurda büyük zarar gören bölgeye bir de böyle bir inşaat başlamanın yanlış olduğunu savunarak, “Eğer mevcut bölgede bir inşaat yapılması düşünülürse burayla ve çevresiyle ilgili geniş çaplı bir çalışma yapılmak zorundadır” dedi.

“PROJENİN TÜRKİYE’DEN HAZIR GELMESİ KABUL EDİLEMEZ”

İşin aciliyeti açısından bazı işlemlerin hızlı yapılmaya çalışılmasının normal karşılanabileceğini, ancak olayın iç yüzüne bakıldığı zaman kendilerini kaygılandıran birçok konu olduğunu ifade eden Refikoğlu, projenin Türkiye’den hazır gelmesinin kabul edilemez bir durumken, proje üzerinde herhangi bir KKTC vatandaşı mühendis ya da mimarın imzasının olmamasının yasalara aykırı olduğunu belirtti.

“KAÇAK İNŞAAT”

Refikoğlu, şöyle devam etti:

“KKTC hükümetinin yapmaya çalıştığı bu kaçak inşaat, ülkedeki kaçak inşaat sayısını artıracaktır. Yine bir projenin uygulanabilmesi için KKTC vatandaşı mühendis ve mimarların Şehir Planlama Dairesi’nden planlama onayı, KTMMOB vize bürolarından vize, ilgili dairelerden Çevre Etki Değerlendirme raporu, yerin yapısı, su vb. çalışmalar yapıldıktan sonra da ilgili belediyeden inşaat ruhsatı alınması gerekmektedir. Bu işin hızlı olması gerektiğinin farkındayız. Hızlı bir şekilde saydığımız bu işlemlerin bu dosyaya öncelik verilerek yapılması mümkündür. Ancak yukarda sayılan hiçbir önlem alınmadan başlayan inşaat felakete davetiye çıkaracaktır.”

“OTOPARKSIZ PANDEMİ HASTANESİ, OTOPARK SORUNUNU DAHA DA BÜYÜTECEK”

İnşaata başlanan bölgenin ülkenin devlet hastanesi otoparkı üzerinde olduğunu, mevcut hastanenin otoparkı yetersizken, bunun da üzerine otoparksız pandemi hastanesinin yapılmasının otopark sorununu daha da büyüteceğine işaret eden Refikoğlu, “Mevcut hastane ve yapılacak ek binalar için otoparkın da düşünülmesi bir zorunluluktur. Bodrumda otopark ya da direk üstü projeler ile çözümler düşünülmelidir” dedi.

Yapılacak yeni ek hastane binası ile bölgenin trafik yoğunluğu ile ilgili bir çalışma da yapılmadığını düşündüklerini dile getiren Refikoğlu, yapılacak pandemi hastanesi ile mevcut yolların ve giriş çıkışların yetersiz kalacağını, bunun da hem bölgeye ekstra trafik yükü getireceğini, hem de hastaneye acil ulaşmaya çalışan vatandaş ve ambulanslar için ek külfet yaratacağını vurguladı.

(TUĞ/GÜL)