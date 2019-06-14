banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90114
ALTIN
255.736
DOLAR
5.8804
STERLİN
7.4071
EURO
6.6099
Dolgun 6 yıl hapis yatacak
DOLGUN 6 YIL HAPİS YATACAK
Ne yaptın ERHAN!
NE YAPTIN ERHAN!
Eniscan’dan sevindiren haber!
ENİSCAN’DAN SEVİNDİREN HABER!
Lefkoşa - Girne anayolunda araç alev aldı
Son Dakika
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
banner307
Flaş Haber
Ne yaptın ERHAN!
Kapat

Şehir Plancıları Odası “mağusa, İskele Ve Yeniboğaziçi Emirnamesi” İle İlgili Yim’e Başvurdu

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : Şehir Plancıları Odası, “Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi” ile ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) dava dosyaladığını ve “yasadışı”olarak nitelediği emirname işleminin hemen durdurulması için ara emri başvurusu yapıldığını bildirdi.

Şehir Plancıları Odası “mağusa, İskele Ve Yeniboğaziçi Emirnamesi” İle İlgili Yim’e Başvurdu

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : Şehir Plancıları Odası, “Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi” ile ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) dava dosyaladığını ve “yasadışı”olarak nitelediği emirname işleminin hemen durdurulması için ara emri başvurusu yapıldığını bildirdi.

14 Haziran 2019 Cuma 12:37
Şehir Plancıları Odası “mağusa, İskele Ve Yeniboğaziçi Emirnamesi” İle İlgili Yim’e Başvurdu

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : Şehir Plancıları Odası, “Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi” ile ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) dava dosyaladığını ve “yasadışı”olarak nitelediği emirname işleminin hemen durdurulması için ara emri başvurusu yapıldığını bildirdi.

Şehir Plancıları Odası, ara emri görüşmesinin Pazartesi günü yapılacağını kaydetti.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın“Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi”nde yaptığı değişikliği “basit bir düzeltme” olarak gösterip Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinde geri dönüşü mümkün olmayacak zararlar vereceğini savundu.

banner317
Refikoğlu, bu düşüncelerinden dolayı geçen hafta Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyalandığını ve yapılan bu “yasadışı” işlemin hemen durdurulması için ara emri başvurusu yapıldığını belirterek, “İçişleri Bakanlığı bunun adını basit bir düzeltme olarak koysa da aslında yapılan değişiklik kentlerimiz üzerinde büyük zararlar yaratacaktır” görüşünü savundu.

İmar Planı çalışmaları başladıktan sonra başlayan kontrolsüz inşaatlaşmayı önlemek için bölgede emirname çıkarıldığını, çıkarılan emirnamede geçen aylarda yapılan değişiklikle tüm “naylon dosyaların” önünün açıldığını savunan Refikoğlu, “Hazır olmayan, acele bir şekilde başvurmuş tüm dosyaların bölgede uygulanması ile emirname çıkarmak ve İmar Planı Hazırlamanın bir anlamı kalmamıştır. Bölgeye verilecek büyük zararı önlemek için geçtiğimiz hafta açılan davanın ara emri görüşmesi Pazartesi görüşülecektir” dedi.

(EMR/ŞEB)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Adil’in “olay Yeri” Sergisi 17 Haziran’da Arucad Art Space’te Açılıyor
Alev Adil’in “olay Yeri” Sergisi 17 Haziran’da Arucad Art Space’te Açılıyor
Bakan Üstel, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
Bakan Üstel, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti
Otellerin Mayıs ayı doluluk oranı yüzde 49
Otellerin Mayıs ayı doluluk oranı yüzde 49
Kıbrıs Üniversiteler Birliği basın bildirisi
Kıbrıs Üniversiteler Birliği basın bildirisi
DAÜ temizlik personelleri hakları için eylem yaptı
DAÜ temizlik personelleri hakları için eylem yaptı
KIB-TEK çalışanı zanlılarına 4 gün ek tutukluluk kayıp para miktarı 468.680 tl’ye ulaştı
KIB-TEK çalışanı zanlılarına 4 gün ek tutukluluk kayıp para miktarı 468.680 tl’ye ulaştı
8 yıldır özürlü maaşı verildi sonradan vatandaş değıl diye iptal edildi
8 yıldır özürlü maaşı verildi sonradan vatandaş değıl diye iptal edildi
“Süreyya’nın derinleri” için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlenecek
“Süreyya’nın derinleri” için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlenecek
YKP UBP-HP hükümetini değerlendirdi
YKP UBP-HP hükümetini değerlendirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim