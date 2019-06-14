Şehir Plancıları Odası “mağusa, İskele Ve Yeniboğaziçi Emirnamesi” İle İlgili Yim’e Başvurdu

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : Şehir Plancıları Odası, “Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi” ile ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) dava dosyaladığını ve “yasadışı”olarak nitelediği emirname işleminin hemen durdurulması için ara emri başvurusu yapıldığını bildirdi.

Şehir Plancıları Odası, ara emri görüşmesinin Pazartesi günü yapılacağını kaydetti.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın“Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi”nde yaptığı değişikliği “basit bir düzeltme” olarak gösterip Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinde geri dönüşü mümkün olmayacak zararlar vereceğini savundu.

Refikoğlu, bu düşüncelerinden dolayı geçen hafta Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyalandığını ve yapılan bu “yasadışı” işlemin hemen durdurulması için ara emri başvurusu yapıldığını belirterek, “İçişleri Bakanlığı bunun adını basit bir düzeltme olarak koysa da aslında yapılan değişiklik kentlerimiz üzerinde büyük zararlar yaratacaktır” görüşünü savundu.

İmar Planı çalışmaları başladıktan sonra başlayan kontrolsüz inşaatlaşmayı önlemek için bölgede emirname çıkarıldığını, çıkarılan emirnamede geçen aylarda yapılan değişiklikle tüm “naylon dosyaların” önünün açıldığını savunan Refikoğlu, “Hazır olmayan, acele bir şekilde başvurmuş tüm dosyaların bölgede uygulanması ile emirname çıkarmak ve İmar Planı Hazırlamanın bir anlamı kalmamıştır. Bölgeye verilecek büyük zararı önlemek için geçtiğimiz hafta açılan davanın ara emri görüşmesi Pazartesi görüşülecektir” dedi.

(EMR/ŞEB)