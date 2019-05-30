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Şehir Plancıları Odası, İçişleri Bakanlığı Ve Şehir Planlama Dairesi’ni Dava Ettiğini Açıkladı

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, İçişleri Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’ni dava ettiklerin açıkladı.

Şehir Plancıları Odası, İçişleri Bakanlığı Ve Şehir Planlama Dairesi’ni Dava Ettiğini Açıkladı

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, İçişleri Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’ni dava ettiklerin açıkladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:56
Şehir Plancıları Odası, İçişleri Bakanlığı Ve Şehir Planlama Dairesi’ni Dava Ettiğini Açıkladı

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, İçişleri Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’ni dava ettiklerin açıkladı.
Refikoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, 2018 yılının sonunda Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi imar planı çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hazırlanan emirnameyi hatırlattı. 
“Ancak emirname çıkarken bazı hatalar ve bilinçli geciktirme yapılmıştı. Bu hatalardan en önemlisi, 27a-27b maddeleri ile vizeye başvurmuş dosyalara bile hak kazandırılmıştır. Bu gecikme ve hak kazandırmadan dolayı yüzlerce dosya, binlerce konut projesi acele bir şekilde hazırlanıp hak kazanmak için vizeye başvurmuştur” diyen Refikoğlu şöyle devam etti:
“Yapılan bu değişiklikle küçük bir ‘düzeltme’ havası yaratılıp hukuk ve kamuoyu yanıltılmıştır. Ancak çok açık bir şekilde görülmektedir ki yapılan küçük bir ‘düzeltme’ değil ülkeyi ve bölgeyi büyük bir zarara uğratacak büyük bir ‘değişikliktir’.

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Bu kazanılmış hak maddesi yazılırken naylon dosyaları biraz olsun engellemek için ‘vizeye girmiş dosyaların 3 ayı (bazı dosyaların 6 ayı) aşmayacak bir zaman dilimi içinde planlama onayına başvurması’ koşulu koyulmuştu. Geçtiğimiz aylarda bu 3 ay dolmuş ve hükümetimiz yaptığı uzatma ile yeniden yasadışı bir işlem yapmıştır. Bu sürenin değiştirilmesi Emirname değişikliği gerektirmektedir ve İyi İdare Yasasına göre Emirname değişikliği yapılabilmesi için halka danışma toplantısı yapılması gerekmektedir. Ancak keyfi bir şekilde bu 3 üç aylık süreç uzatılmış (3 aylık süreç 6, 6 aylık süreç 9 ay yapılmıştır) ve bölge ile ilgili dosyalar dağ gibi büyüyerek, hem emirnamenin yaygın parçacıl gelişmenin önüne geçmesi amacını aşmış hem de imar planının kararlarının sağlıklı oluşturulmasına engel olmuştur.
Yapılan bu yasadışı uygulamanın önüne geçilmesi için bugün Şehir Plancıları Odası tarafından avukatımız aracılığı ile İçişleri Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’ne dava dosyalanmıştır”
(DOĞ/ŞEB)
 

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