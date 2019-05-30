Şehir Plancıları Odası, İçişleri Bakanlığı Ve Şehir Planlama Dairesi’ni Dava Ettiğini Açıkladı

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, İçişleri Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’ni dava ettiklerin açıkladı.
Refikoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, 2018 yılının sonunda Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi imar planı çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hazırlanan emirnameyi hatırlattı.
“Ancak emirname çıkarken bazı hatalar ve bilinçli geciktirme yapılmıştı. Bu hatalardan en önemlisi, 27a-27b maddeleri ile vizeye başvurmuş dosyalara bile hak kazandırılmıştır. Bu gecikme ve hak kazandırmadan dolayı yüzlerce dosya, binlerce konut projesi acele bir şekilde hazırlanıp hak kazanmak için vizeye başvurmuştur” diyen Refikoğlu şöyle devam etti:
“Yapılan bu değişiklikle küçük bir ‘düzeltme’ havası yaratılıp hukuk ve kamuoyu yanıltılmıştır. Ancak çok açık bir şekilde görülmektedir ki yapılan küçük bir ‘düzeltme’ değil ülkeyi ve bölgeyi büyük bir zarara uğratacak büyük bir ‘değişikliktir’.
Yapılan bu yasadışı uygulamanın önüne geçilmesi için bugün Şehir Plancıları Odası tarafından avukatımız aracılığı ile İçişleri Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’ne dava dosyalanmıştır”
(DOĞ/ŞEB)