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Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu, Ara Emri Konusunda Açıklama Yaptı

“KONTROLSÜZ BÜYÜMEYİ ARTIRACAK DEĞİŞİKLİĞİN İLGİLİ MADDELERİ DAVA EDİLDİ”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu, Ara Emri Konusunda Açıklama Yaptı

“KONTROLSÜZ BÜYÜMEYİ ARTIRACAK DEĞİŞİKLİĞİN İLGİLİ MADDELERİ DAVA EDİLDİ”

18 Haziran 2019 Salı 09:34
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu, Ara Emri Konusunda Açıklama Yaptı

“KONTROLSÜZ BÜYÜMEYİ ARTIRACAK DEĞİŞİKLİĞİN İLGİLİ MADDELERİ DAVA EDİLDİ”

Lefkoşa, 18 Haziran 19 (.): Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, dün alınan ara emrinin, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesi’nde yasadışı yapılmaya çalışıldığını savundukları değişikliğe karşı olduğunu belirterek, bölgedeki kontrolsüz büyümeyi artıracak değişikliğin ilgili maddelerinin dava edildiğini kaydetti.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu, bazı gazetelerde çıkan “bilinçli veya bilinçsiz yanlış haberler üzerine” bugün bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Odanın savunduğu konularının başında planlı şehirlerde yaşamanın geldiğine işaret eden Rafikoğlu, “Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmaları devam ederken, kontrolsüz büyümeyi engellemek için bölgede emirname çıkmasını en fazla savunan odayız. Hâlâ aynı fikirdeyiz ve bu fikrimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“ARA EMRİ BÜTÜNÜNDE DEĞİL, YASA DIŞI YAPILDIĞINI SAVUNDUĞUMUZ MADDELER İÇİN”

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Refikoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“17 Haziran Pazartesi günü alınan ara emri, emirnamenin bütünü değil, yasadışı yapılmaya çalışıldığını savunduğumuz değişikliktir. Bölgedeki kontrolsüz büyümeyi artıracak emirname değişikliğinin ilgili maddeleri dava edilmiştir. Konu mahkemededir ve bu konu üzerinde daha fazla yorumda bulunmak yanlıştır. Ancak bazı kesimler bilinçli olarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Emirname hâlâ yürürlüktedir ve bölge için imar planı çalışmaları devam etmektedir. Fasıl 96’ya dönme hayali kuranlara da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını bildirmek isteriz. Emirnamelere ya da imar planlarına dışarıdan yapılacak her türlü yanlış müdahalenin karşısında yer almaya devam edeceğiz. Ayrıca mahkemenin alacağı karara saygı duymayacağını, alınan karara uymayacağını ima eden bazı kesimlerin açıklamaları, hukuk devleti olan ülkemiz için üzüntü vericidir.”

Refikoğlu, ülkenin ekonomik gelişmesini inşaatlaşmaya ve yüksek katlı binalara bağlayan, yeşile duyarlı olmayan, bisiklet yolu, kaldırım istemeyen, trafik sorununu, orman alanlarının peşkeş çekilmesini, denizlerin hızla kirlenmesini, denizlerdeki canlıların hızla yok olmasını, kıyıların işgal edilmesini ve dere yataklarının doldurulmasını dert etmeyen kesimlerle benzer düşünmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

“Altyapısız gelişen şehirlerin başına neler geldiğini hep birlikte yaşadık” diyen Refikoğlu, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın en kısa zamanda sonuçlanacağını ve bir bölgenin daha planlı yaşamaya başlayacağını belirtti.

Refioğlu açıklamasında, “Bu süreci en yakından takip eden oda olarak, dışarıdan yapılacak her türlü baskının karşısında en önde bizler olacağız. Diğer şehirlerimizin de planlanması için hemen bugün çalışmalara başlanmalıdır. Planları biten şehirlerimizin planlarının yürürlüğe girmesi için plan karşıtı çevrelerden gelen baskıya boyun eğilmeden bu planlarımız da bir an önce yürürlüğe konmalıdır” ifadelerini kullandı.

(GÖZ/GÜL)

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