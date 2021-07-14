Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Güngördü’den Asil köylü heykeli ile ilgili bilgi aldı

Odalardan yapılan açıklamada oda başkanları, Girne Belediyesi’nin söz konusu araziyi geçen yıl nisan ayında Orman Dairesi’nden rekreasyon amaçlı, üzerinde spor alanları hariç, orman ekosistemine zarar verecek herhangi bir kalıcı yapısal alanın olmaması şartı ile kiraladığının görüşmede belirtildiğini kaydettiler.
“Odalar olarak bizlerin de bu konularda hassasiyet gösterdiğimizi, Girne Belediyesi’nin özellikle pandemi dönemine kamu yararına yapacağı rekreasyonalanının ekosisteme zarar vermeden, doğa dostu bir biçimde yapılacağından ve bizlerin de bu tür kamu yararına olacak alanların destekçisi olacağımızı kendisine aktardık.” diyen oda başkanları şöyle devam etti:
Odalardan yapılan açıklamada oda başkanları, Girne Belediyesi’nin söz konusu araziyi geçen yıl nisan ayında Orman Dairesi’nden rekreasyon amaçlı, üzerinde spor alanları hariç, orman ekosistemine zarar verecek herhangi bir kalıcı yapısal alanın olmaması şartı ile kiraladığının görüşmede belirtildiğini kaydettiler.