Şehir Plancıları Odası, İskele Halk Plajı’na ilişkin açıklamalarda bulundu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Şehir Plancıları Odası, İskele Halk Plajı’na yapılması planlanan projenin hukuksuzluk yumağı olduğunu iddia ederek, Belediye Başkanı ve yetkililere bölgeye verilen bu zarardan bir an önce vazgeçme çağrısında bulundu.

Oda’dan yapılan açıklamada, bahsedilen bölgenin Fasıl 96 Yasası tahtında yürürlükte olan “Gazimağusa Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni” içerisinde olduğu ve düzenlemeye göre alan içerisinde ormancılık ve eski eserler amaçları için kullanılacak binaların yapılabileceği, binaların 1 kattan ve 17 ayaktan fazla olamayacağı ve bina alanının arazinin 1000’de 5’ini geçemeyeceği belirtildi.

Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası’na göre bir projenin inşaatının başlaması için ilgili belediyeden ya da ilgili kaymakamlıktan ruhsat alması, ilgili kurumlardan da görüş alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, yetkililere şu sorular yöneltildi:



“Bahsi geçen proje ile ilgili Şehir Planlama Dairesi’nden görüş alındı mı? İlgili belediye yani İskele Belediyesi’nden de inşaat ruhsatı alındı mı? Yani İskele Belediyesi kendi projesi için yasaları ezip geçip, kendi belediyesinden inşaat ruhsatı almadan inşaatı bitirmeye mi çalışmaktadır? Yürürlükteki mevzuat açıkken böyle yapılaşmalara nasıl ve neden göz yumuluyor?”Açıklamada, konuya dair daha önce yaptıkları açıklamanın İskele Belediye Başkanı tarafından “spekülatif, halkı aldatmaya yönelik, samimiyetten ve gerçeklerden uzak, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle siyasi gailelerle yapılan talihsiz açıklamalar” şeklinde nitelendirilmesine tepki de gösterilerek, “Şehir Plancıları Odası, konulara yaklaşırken en önemli gailesi kamu yararıdır. Bir meslek odasının siyasi seçimlerle ilgili bir gailesi olması söz konusu değildir” denildi.