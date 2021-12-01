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Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’na karşı açtıkları dava sonucunda “ara emri” alındığını duyurdu

Şehir Plancıları Odası, 25 Kasım 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’na karşı açtıkları dava sonucunda, bugün mahkeme tarafından plana “ara emri” verildiğini duyurdu.

01 Aralık 2021 Çarşamba 19:45
Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’na karşı açtıkları dava sonucunda “ara emri” alındığını duyurdu

Oda’dan yapılan açıklamada, yürürlüğe giren belgenin, “İmar Yasası, Şehir Planlama Dairesi Kuruluş Yasası ve Kamu Görevlileri Yasası’na aykırı bir şekilde hazırlandığı” öne sürülerek, böyle bir İmar Planı’nın Oda tarafından kabul edilmesinin mümkün olmayacağı belirtildi.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi için verilerin güncellenmesi ve mevcut durumun yeniden ortaya konulmasıyla, yasalar çerçevesinde adil, şeffaf ve katılımcı bir İmar Planı hazırlanması çağrısında bulunan Şehir Plancıları Odası KKTC sınırları içerisinde imar planı olmayan alan kalmaması önceliğiyle böyle bir çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

25 Kasım’da yürürlüğe giren İmar Planı’nın, 2019’da Şehir Planlama Dairesi çalışanları tarafından hazırlanmış Plan’ın 2021 yılında Müteahhitler Birliği tarafından sözleşmeli olarak istihdam edilen personel tarafından değiştirilmiş hali olduğu ileri sürülen açıklamada, yapılan değişikliklere şöyle yer verildi:

“2021 yılında belirlenen konut ihtiyacı 2019 yılında belirlenen konut ihtiyacından daha az olmasına rağmen, imar sınırları değiştirilip 200 hektardan fazla ek alan yapılaşmaya açıldı ve tüm konut alanlarında yoğunluklar arttırıldı.

Turizm alanlarında 2019 yılında hazırlanan İmar Planı’nda belirlenen yapılaşma kuralları artırıldı. 200 yatak kapasitesi sınırı olmasına rağmen yapılaşma alanı büyütüldü yani ihtiyaç olmamasına rağmen betonlaşma artırıldı.

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İskele’de uzmanlar tarafından doğal hayatı koruma alanı(kaplumbağa yumurtlama alanı) olarak belirlenen alan, Turizm Gelişme Alanı olarak değiştirildi.

Kazanılmış haklar ile yürürlükte olan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi’nin de öncesine dönülerek on binlerce konutluk gelişmelere Fasıl 96 kurallarınca yapılaşma şansı tanındı.

Şehirlerarası bölünmüş yollar üzerindeki gelişme baskısı yeterli değilmiş, trafik güvenliği sıkıntılı değilmiş gibi Lefkoşa-Gazimağusa yolu üzerine yeni faaliyet koridoru belirlenerek bu yol üzerinde yeni gelişmelerin önü açıldı.”

Söz konusu değişikliklerin 2018 yılından kalma, güncel olmayan veriler kullanılarak yapıldığı da ileri sürülen açıklamada, bu şekilde zaten yetersiz olan yol, kanalizasyon, elektrik, su gibi teknik altyapılara yük bineceği ve sosyal hizmetlerin de yetersiz kalacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Odamız mesleki gerekliliğini yerine getirmiş, bu hukuksuzluğa ve kamuya zarar verecek olan bu dokümana dur demiştir” ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 02.12.2021 08:06
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