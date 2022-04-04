banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehir Plancıları Odası: Belediyelere ilişkin düzenlemeler yapılması elzemdir
Sosyal Sigortalar Dairesi'nden duyuru!
Son Dakika
Delta ve Omicron'dan sonra yeni kabus!
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’dan süresiz oturma eylemi
Başbakanın Ankara ziyareti şart olmuştur!
Başbakanın Ankara ziyareti şart olmuştur!
banner404

Şehir Plancıları Odası: Belediyelere ilişkin düzenlemeler yapılması elzemdir

Şehir Plancıları Odası, yerel yönetimlerin etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaları için belediyelere ilişkin düzenlemeler yapılmasının elzem olduğunu, ancak “kamu reformu” yapılmadan belediyelerin iyileştirilmesinin mümkün olmayacağı inancını bildirdi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 11:40
Şehir Plancıları Odası: Belediyelere ilişkin düzenlemeler yapılması elzemdir

Oda, söz konusu düzenlemelerde dikkatle üzerinde durulması gereken iki konunun; “mali, idari ve denetim konularını içeren belediyelerin örgütsel yapısı, ikincisinin de, belediyelerin mekânsal örgütlenmesi” olduğuna işaret etti.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Gizem Caner, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin” sunulan yasa tasarısı konusunda Şehir Plancıları Odası’nın Meclis Başkanlığı’na sunduğu görüşü kamuoyuyla da paylaştı.

“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” hazırlanırken, 2015 yılında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Ülkesel Fizik Planın (ÜFP) incelenmesi ve dikkate alınmasının, daha sağlıklı kararların verilmesi için önem arz ettiğine işaret eden Caner, şöyle devam etti:

banner341
“ÜFP, ülkesel, bölgesel ve yerleşimler düzeyinde birçok alanda mekânsal strateji ve politikalar ve bunların uygulamasına yönelik düzenlemeleri, uygulama eylem planını ve öncelikli alanlara yönelik mali programı içermektedir. Tüm sektörlerin yeni politikalar oluşturma veya mevcutları geliştirmeleri için bir temel oluşturmaktadır. ÜFP’nin içerdiği bu kapsamlı bilgilerin dikkate alınması anlaşılacağı üzere önemlidir. Bu nedenle, önerilen değişiklik yasa tasarılarında, belediyelere ilişkin yapılacak düzenlemelerde ÜFP’nin önerdiği mekânsal stratejik kararlar temel oluşturmalıdır.

Planın Mekânsal Gelişme Stratejisi  kapsamında yerleşimler de detaylı olarak çalışılmış ve bir yerleşimler hiyerarşisi oluşturulmuştur. Tüm yerleşimler nüfus büyüklükleri, sosyal ve teknik altyapı hizmetleri, ekonomik ve idari yapıları, rolleri, işlevleri, gelişmişlik düzeyleri ve etki hizmet/pazar alanlarının (hinterlant) genişliğine göre 5 farklı kademede sınıflandırılmıştır (Harita1). Bu yerleşimler, nüfus büyüklükleri, gelecekte yüklenecekleri roller ve bu rollerine uygun işlevlerine ve hizmet alanlarına göre, ‘Ana Gelişme Merkezi Olan ve Yeni Roller Belirlenmiş Yerleşimler’ ve ‘bu yerleşimlerin dışında kalanlar’ olmak üzere farklı strateji ve politika izlenecek iki ana gruba ayrılmaktadır. ÜFP’nın öngördüğü İmar Planı alanları da yerleşim kademelenmesi, rolleri ve etki alanları dikkate alınarak belirlenmiştir.

Yerleşim kademelenmesi ve belirlenen hinterlantları/hizmet-etki alanları (Harita2) yerleşimlerin hizmetlere etkin erişimini sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Yerleşimlerin hinterlantları belirlenirken hizmetlerin sağlanmasının yanı sıra bu durumu etkin kılacak yerleşimler arası ulaşım/erişebilirlik de dikkate alınmıştır. Örneğin Tasarı Değişiklikte sunulan Tatlısu Belediyesi’nin kuzey çevre yolu ile güçlü bağlantısı göz ardı edilerek, sadece aynı bucak merkezi içerisinde olmalarından dolayı Serdarlı ve Geçitkale Belediyeleri ile birleştirilmesi ya da Dikmen Belediyesi’nin yine aynı sebeple Girne Belediyesi’ne dahil edilmesi hizmetlerin erişiminde yetersiz kalacak aynı zamanda maliyeti de oldukça yükseltecektir. Yine Belediye sayıları belirlenirken nüfus büyüklüklerinin yanında alansal büyüklüklerin de, sağlanacak hizmet kalitesi ve yaratacağı mali, idari ve denetim yükü açısından önemle dikkate alınmalıdır.” 

Caner, belediyeler belirlenirken ÜFP’nin incelenmesi, plan strateji ve politikalarının göz önünde bulundurulması, belediyelerin sürdürülebilir, yeterli ve kaliteli hizmet sağlamasında oldukça önem taşıdığına işaret etti.

Bu kapsamda, haritalar ve yerleşim kademelenmesinin dikkate alınarak, gerekli düzenlemelerin yapılmasını önerdiklerini ifade eden Caner, mali, idari ve denetim konuları kapsamında belediyeler reformunun gerçekleşmesinin yalnızca Belediyeler Yasasında yapılacak değişiklikler ile mümkün olmayacağını, örneğin Personel Yasası Sınav Tüzüğü’nün hâlâ yapılamaması veya belediyelere katkının yalnızca mevcut toplam nüfus üzerinden yapılması, “yaz kış nüfusu” veya “gece gündüz nüfusu” veya “diğer coğrafi kriterlerin düşünülmemesi” gibi sorunların devam edeceğini kaydetti.

Bu sebeple “Kamu Reformu” yapılmadan belediyelerin iyileştirilmesinin mümkün olmayacağı inancında olduklarını ifade eden Caner, gerek görülmesi halinde odanın komite çalışmalarına katkı koymaya hazır olduğunu kaydetti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Şehir Plancıları Odası: Belediyelere Ilişkin Düzenlemeler Yapılması Elzemdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal Sigortalar Dairesi'nden duyuru!
Sosyal Sigortalar Dairesi'nden duyuru!
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’dan süresiz oturma eylemi
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’dan süresiz oturma eylemi
Başbakanın Ankara ziyareti şart olmuştur!
Başbakanın Ankara ziyareti şart olmuştur!
Nöbetçi Eczaneler
Nöbetçi Eczaneler
“Elektrikte Mart ayı faturalarını 5 Mayıs’a kadar ödeyebilirsiniz”
“Elektrikte Mart ayı faturalarını 5 Mayıs’a kadar ödeyebilirsiniz”
Başbakan Sucuoğlu muhalefete somut öneri çağrısı yaptı
Başbakan Sucuoğlu muhalefete somut öneri çağrısı yaptı
Başbakan'dan elektrikte yeni düzenleme açıklaması
Başbakan'dan elektrikte yeni düzenleme açıklaması
Dr. Sıla Usar İncirli: Aşılamada hedeften çok uzağız...
Dr. Sıla Usar İncirli: Aşılamada hedeften çok uzağız...
Erhürman: Sucuoğlu, bana ve CTP'ye saldırıyor
Erhürman: Sucuoğlu, bana ve CTP'ye saldırıyor
Tozlu havanın etkisi sürüyor!
Tozlu havanın etkisi sürüyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim