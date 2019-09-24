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Segafredo Klasik Otomobil Rallisi tamamlandı

KTKOD’un düzenlediği “ Segafredo Zanetti Klasik Otomobil Rallisi ”nin kazananı Coşkun Gürel – Beliz Özügüney oldu.

Segafredo Klasik Otomobil Rallisi tamamlandı

KTKOD’un düzenlediği “ Segafredo Zanetti Klasik Otomobil Rallisi ”nin kazananı Coşkun Gürel – Beliz Özügüney oldu.

24 Eylül 2019 Salı 16:35
Segafredo Klasik Otomobil Rallisi tamamlandı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2019 yılı etkinliklerinin sonuna yaklaşıyor.

2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na 2.25 katsayıyla puan veren, sezonun dokuzuncu faaliyeti “Segafredo Zanetti Klasik Otomobil Rallisi” yapıldı.

Ekim ayında yapılacak iki günlük büyük ralli öncesinde büyük öneme sahip olan rallinin kazananı Coşkun Gürel-Beliz Özügüney ekibi oldu.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde yapılan yarış, Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Segafredo Restoran & Bar önünden başladı ve yine aynı yerde tamamlandı.

140 klasik severin katıldığı ve keyifli geçen yarış sonrasında, Segafredo Restoran’da düzenlenen törende kazananlar ödüllerini aldı.

22 dakikalık 3 özel etap geçildi

Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Levent Özerdağ’ın sahibi olduğu Doğa Park AVM ana sponsorluğunda yapılan yarışa, 51 klasik araç katıldı.

Klasik severler, 1.5 saatlik, 52 kilometrelik parkurda, alışılmışın dışında hazırlanmış, 22 dakikalık 3 Sabit Hız Testi’nden geçti.

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“Segafredo Zanetti” adıyla yapılan yarış, oldukça çekişmeliydi. Klasik severlerin yarışırken eğlendiği rallinin sonuçları, finale doğru sürprizlerin de olacağı sinyalini verdi.

Kazanan Coşkun Gürel – Beliz Özügüney

Yarışın genel klasman birinciliğini saliseler belirledi. İlk üç sırayı alan ekiplerin dereceleri oldukça yakın sürelerde tamamlandı. Çok çekişmeli geçen sezonun dördüncü klasik otomobil rallisinde Genel Klasman birinciliğini, yarışa 1970 model Austin Mini araçlarıyla katılan Coşkun Gürel – Beliz Özügüney ekibi kazandı.

İkincilik 1979 model Mercedes Benz 350 SL otomobilleriyle Ali – Pembe Kelebek’in, üçüncülük ise 1975 model Ford Escort MK2 klasikleriyle Halil – Gizem Erhan çiftinin oldu. Bu yarışın ardından oluşan 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası puan durumunda, geriye kalan son iki yarış öncesi Halil-Gizem Erhan çifti şampiyona liderliğine yükseldi.

Uğur-Filiz Buhara ekibi ise SHT 1’deki ideal süreye 0,0158 saniye yaklaşarak, yarışın “Best Time” ödülünü aldı. “E kategorisinde” İsmet – Ayşe Tufan, “F kategorisinde” Tolga – Bedia Tekin, “G kategorisinde” Hakkı – İsmihan Yorgancı , “Çiftler kategorisinde” Ertan – Ayşe Namlı, “Turing kategorisinde’’ Uğur – Filiz Buhara, “Kadınlar kategorisinde” İpek Coşkuner – Jale Kuset, “VW Beetle kategorisinde” ise İsmet – Ayşe Tufan ödülün sahibi oldu.

Aliusta: Finallere hazırız

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, Segafredo rallisiyle 2019 klasik otomobil sezonunun dokuz faaliyetini geride bıraktıklarını ve artık son iki finale odaklandıklarını söyledi.

5 Ekim Cumartesi günü Cyprus Wireless Slalom Şampiyonası’nın son yarışıyla final yapacaklarını söyleyen Aliusta, finalin Cemsa Karting tesislerinde olacağını belirtti.

Sezonun son organizasyonunun 26-27 Ekim olmak üzere iki gün süreceğini ifade eden Aliusta, Remzi Ulubatlı anısına yapılacak “Royalton Klasik Otomobil Rallisi”yle sezona veda edeceklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Segafredo Klasik Otomobil Rallisi
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