Şefik: “Ülke sorunlar yumağı. Yargıda da bu böyle…”

2019-2020 Adli Yılı başladı. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ülkenin sorunlar yumağı olduğunu ve yargıda da durumun aynı olduğunu belirtti.

Şefik, Adli Yıl’ın başlaması nedeniyle Yüksek Adliye Kurulu toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl farklı bir açılış yapıp, görkemli bir açılış yerine basınla sohbet toplantısı yapma kararı aldıklarını söyledi.

Bu kararı Haziran ayında Yüksek Adliye Kurulu’nda aldıklarını ifade eden Şefik, Adli Yıl’ın ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

“AÇILIŞ TÖRENİ YAPMADIK ANCAK SORUNLARI BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLADIK”

Ülkenin sorunlar yumağı olduğunu ve yargıda da durumun aynı olduğunu ifade eden Şefik, açılış töreni yapmadıklarını ancak sorunlarını basın toplantısıyla açıklamayı uygun gördüklerini kaydetti.

Sorunların devam ettiğini, 1 yıl önce adli yıl açılışında yaptığı konuşmada yüzde 95 değişiklik yapmadan aynı metni okuyabileceğini ifade eden Şefik, sorunlarının, “bina, personel, dava yoğunluğu, icranın yeterli olmama, yasa ve tüzük hazırlamadaki eksiklikler” olduğunu söyledi.

BİNA PROBLEMLERİ DEVAM EDİYOR…

Bina problemlerine değinen Şefik, Lefkoşa’da mahkemelerdeki eski polis binasında 2016 yılında başlayan tadilatın henüz bitmediğini, sıkıntılar olduğunu, üzerinden zaman geçen tadilat çalışmalarının geri gittiğini kaydetti.

Gazimağusa’da kütüphanelerin salona çevrildiğini, ihtiyaçların sürdüğünü, binada sıkıntılar yaşandığını söyleyen Şefik, Girne’de aynı sıkıntılar bulunduğunu ancak en kötü durumda olanın Lefke Mahkemesi binası olduğunu belirtti. 2015’den beridir bütçeye girdiğini ancak bir türlü ihaleye çıkılamadığını ifade eden Şefik, Lefke’deki binayı boşaltıp, mahkemeyi Güzelyurt’a taşıdıklarını ancak o günden bugüne binaya tek çivi çakılmadığını anlattı.

Şefik, “Bina sorunu neden önemli? Personel yargıçlar rahat çalışamıyorsa, verimlilik azalmaktadır. Daha fazla yargıç tayin etmek istesek de yerimiz yoktur, o nedenle bir kısır döngü içerisinde bina sorunlarınız devam etmektedir” diye konuştu.

Narin Şefik, şu anda 312 personel ve 46 yargıçla mahkemelerde görev yapıldığını ifade ederek, yargıç sayılarını yavaş yavaş artırmaya çalıştıklarını ancak yargıç tayin edince oda bulunması gerektiğini de kaydetti.

Bina sorunları düzelmedikçe daha fazla yargıç tayin etme olanaklarının olmadığını söyleyen Şefik, personel sıkıntısına da değindi.

“PERSONEL BAŞKA YERE GİTMEK İSTİYOR”

Narin Şefik, personelin, iş yoğunluğundan dolayı mahkemelerden başka yerlere geçmek veya gitmek istediğine işaret etti.

2018 yılında 47 kişi, 2019’da da 10 kişinin göreve başladığını kaydeden Şefik, 2018’de istihdam edilenlerden 5’inin başka yere geçtiğini, 4’ünün emekli olduğunu; 2010’da işe alınanlardan 10 kişinin başka yere geçtiğini, 3 kişinin de vefat ettiğini söyledi.

SİSTEMDE DE SORUN VAR

Sistemde de sorun olduğunu kaydeden Şefik, “Örneğin, ambar memurluğuna öğretmen atandı. O da daha sonra öğretmenliğe geçti” dedi. Şefik, devlet kadrolarına giren kişilerin bir süre girdiği yerde kalmasının sağlanması gerektiğini, aksi halde devlet kadrolarında randıman sağlamanın mümkün olmayacağını kaydetti.

Narin Şefik, yargıçların da bu sıkıntılardan dolayı randımanlı çalışamadığını, bu nedenle bu sorunlara bir an önce çözüm bulunması talebini yineledi. Şefik, erken bir zamanda istihdam ve terfiler konusunda olumlu adım atılmasını beklediklerini belirtti.

“DAHA FAZLA PERSONEL VERİLMESİ GEREK”

Az sayıya rağmen memur personel ve yargıçların büyük özveriyle çalıştığın ifade eden Şefik, “Hepsine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Ama bize daha fazla personel verilmesi gerektiğini de vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

İcra sorununun da devam ettiğini ifade eden Şefik, bu konuda Barolar Konseyi’nin hazırladığı bir yasa tasarısının Meclis’te bu yaz görüşüldüğünü belirtti. Meclis açıldıktan sonra sözkonusu tasarının en erken zamanda gündeme gelip, geçirilmesi temennisinde bulunan Şefik, yasanın hayata geçmesiyle icrada bir hareketlenme ve aktivite olmasını beklediklerini kaydetti.

ARAZİ VE AMBAR İHTİYACI

Şefik, icradaki sıkıntılar arasında araç ve personel eksikliğinin de olduğunu ifade ederek, icra veya ara emirlere el konulan eşyaların muhafaza edilmesi için ihtiyaç olan arazi ve ambar taleplerini yetkiliklere ilettiklerini kaydetti.



Bütün bu sorunların birbirlerine bağlı olduğunu işaret eden Şefik, bu sorunların her yıl devam ettiğine dikkat çekti.

