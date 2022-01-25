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Şefik: “İlçe Seçim Kurullarına 26 itiraz yapıldı, 3 itiraz kısmen kabul edildi”

25 Ocak 2022 Salı 19:15
Şefik: “İlçe Seçim Kurullarına 26 itiraz yapıldı, 3 itiraz kısmen kabul edildi”

“İTİRAZLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU GENEL, MUĞLAK OLDUĞU VE DELİL OLMADIĞI İÇİN REDDEDİLDİ”
“11 BİN 599 GEÇERSİZ OY PUSULASI VAR”
“SONUÇLAR CUMA GÜNÜ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANIR”
“MAZBATALAR BÜYÜK BİR İHTİMALLE PAZARTESİ VERİLİR”
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, ilçe seçim kurullarına 26 itiraz yapıldığını, 3 itirazın kısmen kabul edildiğini açıkladı.
Şefik, itirazların büyük bir çoğunluğunun, genel, muğlak olduğu ve delil olmadığı için reddedildiğini söyledi.
Geçersiz oy pusulası yüzdeliğinin 9.91 olduğunu ifade eden Şefik, “11 bin 599 geçersiz oy pusulası var” dedi.
Yasaya göre bazı konularda perşembe gününe kadar itiraz hakkı olabileceğine dikkat çeken Narin Ferdi Şefik, TAK'a açıklamasında, süreci perşembeye kadar bekleyeceklerini belirtti. Şefik, bunun sonrasında cuma günü sonuçların Resmi Gazete’de yayınlanacağını kaydetti. Şefik, mazbataların büyük bir ihtimalle pazartesi günü verileceğini de ifade etti.
YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçim sonuçları hakkındaki itirazlar ve süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Bugün itirazları değerlendirme sırasının ilçe seçim kurullarında olduğunu ifade eden Şefik, toplam 26 itiraz yapıldığını, 3 itirazın kısmen kabul edildiğini kaydetti.
Şefik, itirazların büyük bir çoğunluğunun, genel, muğlak olduğu ve delil olmadığı için reddedildiğini söyledi.
“İtirazların YSK’ya gelme durumu vardır” diyen Şefik, birçok itirazın sandıklarda yapılması gerektiğini ama yapılmadığını da kaydetti.
“GEÇERSİZ OY PUSULASI YÜZDELİĞİ 9.91”
Geçersiz oy pusulası yüzdeliğinin 9.91 olduğunu ifade eden Şefik, “11 bin 599 geçersiz oy pusulası var” dedi.
Şefik, geçerli mühür oranının yüzde 92.12, geçerli karma oy yüzdeliğinin ise 7.88 olduğunu söyledi. 
Yasaya bakıldığında bazı konularda perşembe gününe kadar itiraz hakkı olabileceğine dikkat çeken Narin Ferdi Şefik, süreci perşembeye kadar bekleyeceklerini belirtti. Şefik, bunun sonrasında cuma günü sonuçların Resmi Gazete’de yayınlanacağını kaydetti.
Şefik, mazbataların büyük bir ihtimalle pazartesi günü verileceğini ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 25.01.2022 20:29
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