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“Seçimin ne zaman olacağı halkın nabzı tutularak değerlendirilmeli”

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:15
“Seçimin ne zaman olacağı halkın nabzı tutularak değerlendirilmeli”
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TATAR: “İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ARTIK TEK GERÇEKÇİ YOL”

 “SEÇİMİN NE ZAMAN OLACAĞI HALKIN NABZI TUTULARAK DEĞERLENDİRİLMELİ”

CUMHURBAŞKANI TATAR, BAŞKANLIK ETTİĞİ BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDAN AYRILDI… TOPLANTI BAŞBAKAN SANER BAŞKANLIĞINDA DEVAM EDİYOR

Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre öncesi pazartesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Tatar, Erdoğan ile “Cenevre öncesinde Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de ortaya koyacağı yeni siyaseti, yani egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin artık çözüm arayışları içinde tek gerçekçi yol olduğunu” değerlendireceklerini kaydetti.

Tatar, ilk kez başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısından saat 18.45’te çıkarak basına açıklama yaptı ve ardından Başbakanlık’tan ayrıldı.

Toplantıya Başbakan Saner başkanlığında devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tatar’a basın açıklaması sırasında Başbakan Ersan Saner eşlik etti. Açıklamanın ardından Tatar’ı uğurlayan Başbakan Saner de basına açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner’in daveti üzerine Bakanlar Kurulu toplantısına geldiğini ve Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM toplantısı yanında çeşitli konuların görüşüldüğünü söyledi.

Cenevre öncesi Ankara’ya gidileceğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini ifade eden Tatar, Cenevre’de ortaya koyacakları konuları değerlendirme şansı bulacaklarını kaydetti.

Bunun yanında memleket meselelerini görüştüklerini ifade eden Tatar, eski Başbakan olarak başta Covid önlemleri ve gidişat olmak üzere tüm konuları görüştüklerini belirtti.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIM”

Her zaman memleketin ve halkın refahı için hükümete destek olacağını söyleyen Tatar, verilen mücadelenin KKTC’nin geleceği için başarılı olması için fikir alışverişinde bulunduklarını, kabineye başarılar dilediğini söyledi ve Başbakan’a “Her zaman yanınızdayım” dedi. 

Önemli olanın halkın sağlığı refahı huzuru ve geleceğe umutla bakabilmesi olduğunu söyleyen Tatar, tünelin ucunda ışığın, aşılanmayla birlikte ve taburcu sayısıyla görünmeye başladığını kaydetti. Tatar, yaz aylarında vakaların azalacağı umudunu da dile getirdi.

Türkiye ile yapılan protokol yanında yatırımların da sürdüğünü, bunlar devam ederken teknik konular ve bürokrasiye takılmadan yatırımların devam etmesi temennisinde bulunan Tatar, KKTC’nin içinde bulunduğu sorunların el birliğiyle aşılacağına inanç belirtti.

Meclis’te yaşanan sıkıntıları da takip ettiğini söyleyen Tatar, muhalefete tutumunu tekrar değerlendirmesi önerisinde bulundu ve Covid salgınına işaret ederek, seçim konusunda “Seçimin ne zaman olacağı halkın nabzı tutularak değerlendirilmeli” dedi.

Cenevre’de İki devletlilik temellinde yapacakları süreç ile ilgili bilgi verdiğini de ifade eden Tatar, seçim sonrası iki devletlilik temelindeki görüşlerini tüm ilgili taraflara anlattıklarını söyledi.

Tatar, halka hayırlı ramazanlar da diledi.

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Son Güncelleme: 21.04.2021 21:41
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