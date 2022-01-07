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Seçime kovid darbesi!

Özellikle omicron varyantı sonrası ülkemizde vaka patlaması yaşanırken KKTC 23 Ocak'ta sandık başına gidiyor... Günde 200-300 temaslı kapsamında sandıkta ortalama 10-15 bin kişi olmayacak!

07 Ocak 2022 Cuma 09:10
Seçime kovid darbesi!

Günde ortalama 200-300 temaslının olduğu hesabıyla 10 bin kişinin "temaslı" ya da "temaslının temaslısı" kapsamında sandığa gidemeyecegi öngörülüyor...

Vaka sayısı günlük 700 civarında kabul edildiğinde ise ortaya şöyle bir hesap çıkıyor;

7 * 720 =  5,400 pozitif vaka oy kullanamayacak
5,400 * 8 (pozitif vakaların temaslıları) = 40,320 toplam temaslı.

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5,400 + 40,320 = 45,720 toplam Covid 19 hastası ve temaslısı.

SEÇMENİN YÜZDE 15'İNE TEKABÜL ETME İHTİMALİ VAR

Bu temaslıların 3’te 1’inin 18 yaş altı “seçmen olmayan temaslı” olduğu kabul edilse bile; sandığa gidemeyecek seçmenin “seçmenlerin yüzde 10-ila 15’ine tekabül ettiği” değerlendiriliyor.

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