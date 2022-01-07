Seçime kovid darbesi!

Günde ortalama 200-300 temaslının olduğu hesabıyla 10 bin kişinin "temaslı" ya da "temaslının temaslısı" kapsamında sandığa gidemeyecegi öngörülüyor...
Vaka sayısı günlük 700 civarında kabul edildiğinde ise ortaya şöyle bir hesap çıkıyor;
7 * 720 = 5,400 pozitif vaka oy kullanamayacak
5,400 * 8 (pozitif vakaların temaslıları) = 40,320 toplam temaslı.
SEÇMENİN YÜZDE 15'İNE TEKABÜL ETME İHTİMALİ VAR
Bu temaslıların 3’te 1’inin 18 yaş altı “seçmen olmayan temaslı” olduğu kabul edilse bile; sandığa gidemeyecek seçmenin “seçmenlerin yüzde 10-ila 15’ine tekabül ettiği” değerlendiriliyor.