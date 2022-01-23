banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçları açıklanıyor
İşte ilk sonuçlar
Şefik: “Seçime katılım 58.23”
Şefik: “Seçime katılım 58.23”
Covid-19’dan 2 kayıp daha…
Covid-19’dan 2 kayıp daha…
4 kişiye seçim cezası!
Son Dakika
4 kişiye seçim cezası!
YSK'dan uyarı!
YSK'dan uyarı!
banner404

Seçime katılım oranı, 17.30 itibarıyla yüzde 55.43

23 Ocak 2022 Pazar 18:30
Seçime katılım oranı, 17.30 itibarıyla yüzde 55.43

ŞEFİK: “İSKELE'DE KATILIM ORANI SAAT 15.30’DA İLÇEDEN YANLIŞ AKTARILDI. KATILIM ORANI YÜZDE 65.19 DEĞİL, YÜZDE 48’Dİ”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 17.30 itibarıyla seçime katılım oranının ülke genelinde yüzde 55.43 olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Narin Şefik’in TAK muhabirine yaptığı açıklamaya göre, saat 15.00 itibarıyla seçime katılım oranı, Lefkoşa’da 57.78, Gazimağusa’da 52.88, Girne’de 50.1, Güzelyurt’ta 54.9, İskele’de 59.29 ve Lefke’de 57.58.

banner341
“İSKELE İLÇEDEN YANLIŞ AKTARILDI”

Öte yandan Narin Şefik, saat 15.30 itibarıyla yüzde 65.19 olarak duyurulan İskele’deki katılım oranının ilçeden kendilerine yanlış aktarıldığını belirterek, yanlışlık için özür diledi. Şefik saat 15.30 itibarıyla İskele’deki seçime katılım oranının yüzde 48, 17.30 itibarıyla ise yüzde 59.29 olduğunu aktardı.

Saat 18.00’de oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımı başladı. Sonuçlar, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) üzerinden duyurulacak. Saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlarla her türlü yayın organı tarafından, seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması ise yasak.

banner360
Son Güncelleme: 23.01.2022 19:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçları açıklanıyor
2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçları açıklanıyor
Covid-19’dan 2 kayıp daha…
Covid-19’dan 2 kayıp daha…
Şefik: “Seçime katılım 58.23”
Şefik: “Seçime katılım 58.23”
12 kişi ve bir iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı
12 kişi ve bir iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı
Sandıklar kapandı; Oy sayımına başlandı
Sandıklar kapandı; Oy sayımına başlandı
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Seçime saat 15.00 itibariyle katılım oranı yüzde 43.42
Seçime saat 15.00 itibariyle katılım oranı yüzde 43.42
Sucuoğlu: “Her vatandaşımızın oyunu kullanmasını saygıyla, ricayla bekliyorum”
Sucuoğlu: “Her vatandaşımızın oyunu kullanmasını saygıyla, ricayla bekliyorum”
YSK’dan yeni açıklama
YSK’dan yeni açıklama
Talat, Eroğlu ve Akıncı da oylarını kullandı
Talat, Eroğlu ve Akıncı da oylarını kullandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim