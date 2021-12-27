Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için kesinleşen aday listesini bugün ilan etti. Buna göre, seçime 6 ilçeden 403 aday katılıyor.

Seçimde, 8 siyasi partiden 400 aday yarışacak. 3 bağımsız adayla birlikte toplam milletvekili aday sayısı 403.

50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi için ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı Lefkoşa 16, Gazimağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke 2 olarak belirlenmişti.



YSK, 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için kesinleşen aday listelerini 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 61’inci maddesi uyarınca başvuru sırasına göre ilan etti.





