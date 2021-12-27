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Seçime 6 ilçeden 403 aday katılıyor

Seçimde, 8 siyasi partiden 400 aday yarışacak. 3 bağımsız adayla birlikte toplam milletvekili aday sayısı 403.

27 Aralık 2021 Pazartesi 12:45
Seçime 6 ilçeden 403 aday katılıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için kesinleşen aday listesini bugün ilan etti. Buna göre, seçime 6 ilçeden 403 aday katılıyor.
Seçimde, 8 siyasi partiden 400 aday yarışacak. 3 bağımsız adayla birlikte toplam milletvekili aday sayısı 403.
50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi için ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı Lefkoşa 16, Gazimağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke 2 olarak belirlenmişti.

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Erken genel seçime katılacak partiler ve bağımsız  adaylar için propaganda dönemi yarın başlıyor. Seçim propagandası, oy verme gününden bir gün önce yani 22 Ocak günü son erecek.
YSK, 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için kesinleşen aday listelerini 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 61’inci maddesi uyarınca başvuru sırasına göre ilan etti.
 


 

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Son Güncelleme: 27.12.2021 13:55
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