banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1118
ALTIN
456.165
DOLAR
7.3150
STERLİN
9.6430
EURO
8.6645
Torpil ve partizanlık out; söz vermek in!
Torpil ve partizanlık out; söz...
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Bari polisi madara etmeseydiniz!
Bari polisi madara etmeseydiniz!
banner355

Seçim Haberleri… Akıncı, Doğan Türk Birliği İle Türk Ocağı Limasol Ve Girne Halk Evi Lokallerini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 13 Ağustos 20 : Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Doğan Türk Birliği (DTB) ile Türk Ocağı Limasol (TOL) ve Girne Halk Evi lokallerini ziyaret etti.

13 Ağustos 2020 Perşembe 14:39
Seçim Haberleri… Akıncı, Doğan Türk Birliği İle Türk Ocağı Limasol Ve Girne Halk Evi Lokallerini Ziyaret Etti
banner337
banner351

Lefkoşa, 13 Ağustos 20 : Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Doğan Türk Birliği (DTB) ile Türk Ocağı Limasol (TOL) ve Girne Halk Evi lokallerini ziyaret etti.

Mustafa Akıncı Seçim Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, “Girne ziyaretimizde, futboldaki tatlı rekabeti Limasol’dan adanın kuzeyine taşıyan Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı Limasol ve Girne’nin köklü kulübü Girne Halk Evi lokallerine misafir olduk” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu yıl Süper Ligi sırasıyla 3. ve 4. olarak tamamlayan DTB ve TOL futbol takımlarını bu üst sıralardaki yerleri için tebrik etti. Yeniden Süper Lige çıkan Girne Halk Evi camiasını da bu  başarısından dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, yakın zamanda aslına sadık kalınarak restore edilen tarihi Girne Halk Evi lokalini de inceledi.

banner341
Her üç kulüpteki sohbetlerde; spor, Kıbrıs sorunu ve  Covid-19 salgını değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu içten misafirperverlikleri için Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, Türk Ocağı Limasol Başkanı Ahmet Aslan ile Girne Halk Evi Başkanı Veli Esendağlı ve kulüp yöneticileri ile üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

(SEL) FOTOĞRAFLI

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: “özgürgün’ün İstifası Meclis Tarafından Kabul Edilmeli”
İzcan: “özgürgün’ün İstifası Meclis Tarafından Kabul Edilmeli”
Ydp Genel Sekreteri Zaroğlu’ndan Barış Harekatı’nın 46. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj
Ydp Genel Sekreteri Zaroğlu’ndan Barış Harekatı’nın 46. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj
Bakan Oğuz Harup Fiyatının 3 Tl’nin Üzerinde Seyretmesinin Beklendiğini Kaydetti
Bakan Oğuz Harup Fiyatının 3 Tl’nin Üzerinde Seyretmesinin Beklendiğini Kaydetti
Zaroğlu, Genel Sekreterliği Büyükyılmaz’dan Devraldı
Zaroğlu, Genel Sekreterliği Büyükyılmaz’dan Devraldı
Cumhurbaşkanı Akıncı Strazburg Temsilcisi Soylu’yu Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Strazburg Temsilcisi Soylu’yu Kabul Etti
Hak-sen’den Sigortalardaki Uyarı Greviyle İlgili Açıklama
Hak-sen’den Sigortalardaki Uyarı Greviyle İlgili Açıklama
Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği yeterli grip ve zatürre aşısı sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi
Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği yeterli grip ve zatürre aşısı sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi
Davulcu: “doğu Akdeniz'deki Gelişmeler Endişe Verici Boyuta Ulaştı”
Davulcu: “doğu Akdeniz'deki Gelişmeler Endişe Verici Boyuta Ulaştı”
Özyiğit: “Meclis, Özgürgün’ün istifasını en erken zamanda onaylamalı”
Özyiğit: “Meclis, Özgürgün’ün istifasını en erken zamanda onaylamalı”
Özlenen sinema keyfiniz yarıdan itibaren Cinemall’da
Özlenen sinema keyfiniz yarıdan itibaren Cinemall’da

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim