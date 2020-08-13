Seçim Haberleri… Akıncı, Doğan Türk Birliği İle Türk Ocağı Limasol Ve Girne Halk Evi Lokallerini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 13 Ağustos 20 : Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Doğan Türk Birliği (DTB) ile Türk Ocağı Limasol (TOL) ve Girne Halk Evi lokallerini ziyaret etti.

Mustafa Akıncı Seçim Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, “Girne ziyaretimizde, futboldaki tatlı rekabeti Limasol’dan adanın kuzeyine taşıyan Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı Limasol ve Girne’nin köklü kulübü Girne Halk Evi lokallerine misafir olduk” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu yıl Süper Ligi sırasıyla 3. ve 4. olarak tamamlayan DTB ve TOL futbol takımlarını bu üst sıralardaki yerleri için tebrik etti. Yeniden Süper Lige çıkan Girne Halk Evi camiasını da bu başarısından dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, yakın zamanda aslına sadık kalınarak restore edilen tarihi Girne Halk Evi lokalini de inceledi.

Her üç kulüpteki sohbetlerde; spor, Kıbrıs sorunu ve Covid-19 salgını değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu içten misafirperverlikleri için Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, Türk Ocağı Limasol Başkanı Ahmet Aslan ile Girne Halk Evi Başkanı Veli Esendağlı ve kulüp yöneticileri ile üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

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