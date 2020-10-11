Seçim Günü Suçları… 5 Kişiye Seçim Ve Halk Oylaması Yasasına Aykırı Hareketten Yasal İşlem Başlatıldı

Lefkoşa, 11 Ekim 20 (.): Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için oy verme işlemi sırasında Seçim ve Halkoylaması Yasasına aykırı hareket ettikleri tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; üç kişi oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çekti bir kişi oy verme kabinine cep telefonu ile girdi ve bir kişi ise oyunu kullandıktan sonra beraberinde bulundurduğu örnek oy pusulasını gerçek oy pusulası ile birlikte sandığa atmak suretiyle yasaya aykırı harekette bulundu.

Oy pusulasının fotoğrafını çekme işlemi, Gazimağusa’da 89, Girne’de 104 ve Bostancı’da 47 numaralı sandıklarda, cep telefonu ile oy verme kabinine girme Dipkarpaz’da 22 numaralı sandıkta ve örnek oy pusulasını gerçek oy pusulası ile birlikte sandığa atma işlemi ise Tuzla’da 108 numaralı sandıkta gerçekleşti.

Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

(YIL)