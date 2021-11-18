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Seçim yasasının değiştirilmesiyle ilgili AD-HOC komite bugün toplanıyor

Seçim ve Halk Oylamasındaki Karma Oy Sisteminin Kaldırılması veya Değiştirilmesine İlişkin Konuları Görüşmek için Oluşturulan (Geçici) Ad-Hoc Komite, bugün saat 11.00’de yeniden toplanıyor.

18 Kasım 2021 Perşembe 11:15
Seçim yasasının değiştirilmesiyle ilgili AD-HOC komite bugün toplanıyor

Seçim ve Halk Oylamasındaki Karma Oy Sisteminin Kaldırılması veya Değiştirilmesine İlişkin Konuları Görüşmek için Oluşturulan (Geçici) Ad-Hoc Komitesi Başkanı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, bugün saat 11.00’de karma oy sisteminin kaldırılması yerine değiştirilmesini öngören bazı önerileri görüşmek üzere toplanacaklarını belirtti.

Komite, salı günü yapılan ilk resmi toplantısında, karma oy sisteminin kaldırılmasını ele almış ancak Komite’nin görev yörüngesi oy birliği ile karar alınmasını gerektirdiğinden Halkın Partisi (HP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) öneriye destek vermemesinden dolayı bir uzlaşı sağlayamamıştı.

“KARMA OYUN KALDIRILMASI KONUSUNDA UZLAŞI SAĞLANAMADI”

Özdemir Berova, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, komitenin bir önceki toplantısında karma oy sisteminin kaldırılmasına yönelik değişikliğin ele aldığını ancak söz konusu önerinin kabul edilmesi için oy birliğiyle karar alınması gerektiğini belirtti. Berova, partisinin, karma oy sisteminin kaldırılmasını arzuladığını ancak komitede yer alan iki partinin öneriye destek vermemesinden dolayı karma oyun kaldırılması konusunda uzlaşı sağlanamadığını hatırlattı.

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Karma oy sisteminin kaldırılması yerine değiştirilmesi yönünde bazı önerilerin olduğunu belirten UBP Milletvekili Berova, bu önerilerin bugünkü komite toplantısında ele alınacağını kaydetti.

“UBP içinde bu öneriler değerlendirildi” diyen Berova, “Bugün komitede bu öneriler net bir şekilde ortaya konacak, ancak pek bir değişiklik olmasını beklemiyorum” diye konuştu.

Her siyasi partiden bir temsilcinin yer aldığı komitede Başkan Vekili olarak CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, üyeler YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve DP Milletvekili Serdar Denktaş görev yapıyor.

Meclis Danışma Kurulu, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapmak amacıyla Ad Hoc Komite kurulması kararını 8 Kasım’daki toplantısında almıştı.

Komite, hem seçim tarihini,  hem de seçim sisteminde yapılacak değişikliği meclis gündemine taşıyacak.

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Son Güncelleme: 18.11.2021 14:20
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