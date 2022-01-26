Seçim yasakları kamudaki sınavları da etkiledi

Komisyondan yapılan açıklamada şöyle denildi;

Komisyonumuzca seçim yasaklarının daha önce sonlanması beklentisi ile belirlenen sınav tarihleri, web sayfamız aracılığı ile adayların bilgisine getirilmişti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 4 No’lu Genelgesi uyarınca; 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen seçimin başlangıç günü olarak kabul edilen 26 Kasım 2021 tarihinde başlayan “Seçim Yasakları”, yeni Bakanlar Kurulu’nun göreve başlayacağı tarihe kadar devam etmekte olup, seçim yasakları içerisinde Komisyonumuzca herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav yapılamamaktadır.



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