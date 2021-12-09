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“Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı” onaylandı

09 Aralık 2021 Perşembe 18:45
“Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı” onaylandı

Meclis Genel Kurulu’nda “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oyçokluğuyla kabul edildi.
Tasarıya ilişkin komite raporu UBP Milletvekili Yasemi Öztürk tarafından okundu.
TDP Milletvekili Zeki Çeler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Yardımcısı olarak  atanması gereken kişini atanmadığını ve makamın boş olduğunu dile getirerek, hal böyleyken bu yasaya onay vermeyeceklerini kaydetti.
Tasarı üzerine başka söz isteyen olmayınca görüşmeler tamamlandı ve madde madde görüşülmesine geçildi. Tasarının madde madde görüşülmesi ve üçüncü görüşmesinin ardından yapılan oylamada Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

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Genel Kurul’da varılan mutabakat sonucunda gündem dışı konuşma yapacak vekiller konuşmalarını geri çekti.
Daha sonra yazılı soru ve cevapları okundu ve Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.
Bir sonraki birleşim 27 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak.
 

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Son Güncelleme: 09.12.2021 19:10
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