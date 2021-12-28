banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim takvimi ilerliyor
Seçim takvimi ilerliyor
Sendı̇kal Platform'da yer alan bazı sendı̇kalar Meclı̇s önünde eylem yapıyor
Meclis önünde eylem
Meclis Genel Kurulu toplandı.
Nisap sağlandı
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu rahatladı!
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu...
banner405
Flaş Haber
Güney'de rekor vaka sayısı
Kapat

Seçim takvimi ilerliyor

KKTC’de 23 Ocak’ta gerçekleşecek milletvekilliği erken genel seçim için ilan edilen seçim takvimi işliyor. Buna göre, siyasi partiler ve bağımsız adaylar için propaganda süreci bugün başlıyor. Seçim propagandası 22 Ocak’ta sona erecek. 

28 Aralık 2021 Salı 12:30
Seçim takvimi ilerliyor

Müracaatları alınan, geçici olarak ilan edilen adayların kesinleşen listesi dün yayınlandı. Buna göre, askı listesinde 405 olan aday sayısı, 2 bağımsızın adaylığını geri çekmesiyle 403 oldu. 
8 siyasi partinin bu seçim için belirlediği 400 aday var. 3 bağımsız adayla birlikte seçime katılacak 403 adaydan 131’i kadın. En genç adaylarsa 1996 doğumlu.
Askı öncesi seçmen sayısı 203 bin 183 olarak açıklandı. İtirazlar bu hafta alınacak ve seçmen listeleri de kesinleşecek. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen sayısı 198 bin 957’ydi. 
Kesinleşmeyen sayıya göre, Lefkoşa’da 65 bin 363, Gazimağusa’da 50 bin 847, Girne’de 44 bin 436, Güzelyurt’ta 15 bin 037, İskele’de 20 bin 585 ve Lefke 6 bin 915 seçmen var.
Seçim için KKTC genelinde 763 sandık kurulacak. Buna göre, Lefkoşa’da 231, Gazimağusa’da 196, Girne’de 164, Güzelyurt’ta 55, İskele’de 87 ve Lefke’de 30 sandık olacak.
Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde vekil sayısı 49’a düşmüştü. 
Meclis’te halen UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 1, 4 de bağımsız olmak üzere 49 milletvekili var.

banner341
Meclis’teki 49 vekilden 40’ı, 23 Ocak seçimine yeniden adaylığını koydu. 
DP’den Serdar Denktaş, Koral Çağman, HP’den Tolga Atakan, UBP’den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP’den Özdil Nami, bağımsızlardan Hasan Topal aday değil.


SİYASİ PARTİLER VE BAĞIMSIZ ADAYLAR İÇİN PROPAGANDA SÜRECİ BUGÜN BAŞLIYOR
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu’nun propagandayla ilgili duyurusuna göre, seçime katılan siyasal partilerle bağımsız adaylar, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest.  Ancak, seçim öncesi gün olan 22 Ocak’ta saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak.
Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşürler her zaman dağıtılabilecek. Propaganda için kullanılan duvar ilanlarıyla el ilanları ve diğer her türlü matbaa üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasak olacak.
Siyasal Parti ve bağımsız milletvekili adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda ilçe seçim kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılacak. Talep eden siyasal partilere ve bağımsız milletvekili adaylarına aynı ölçüde saha verilecek. Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmak serbest.
Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasak olacak. 

                

banner360
Son Güncelleme: 28.12.2021 15:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar Yüzleşme isimli serginin açılışını yaptı
Tatar Yüzleşme isimli serginin açılışını yaptı
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yeni yıl tatili duyurusu
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yeni yıl tatili duyurusu
Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi’ni ziyaret etti
Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi’ni ziyaret etti
Gülsün Karadayı uluslararası sanat arenasında…
Gülsün Karadayı uluslararası sanat arenasında…
HP heyeti Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genç Profesyoneller Platformu’nu ziyaret etti
HP heyeti Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genç Profesyoneller Platformu’nu ziyaret etti
Polisten haberler
Polisten haberler
Sendı̇kal Platform'da yer alan bazı sendı̇kalar Meclı̇s önünde eylem yapıyor
Sendı̇kal Platform'da yer alan bazı sendı̇kalar Meclı̇s önünde eylem yapıyor
Meclis Genel Kurulu toplandı.
Meclis Genel Kurulu toplandı.
Köseoğlu: “HP’nin yapabileceklerinin ciddi yansımaları olacak ve oldu”
Köseoğlu: “HP’nin yapabileceklerinin ciddi yansımaları olacak ve oldu”
KTEZO Başkanı Tulga gündemi değerlendirdi
KTEZO Başkanı Tulga gündemi değerlendirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim