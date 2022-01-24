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Seçim sonuçlarına itirazlar için süre doldu…

24 Ocak 2022 Pazartesi 18:15
Seçim sonuçlarına itirazlar için süre doldu…

İLÇE SEÇİM KURULLARI İTİRAZLARI YARIN 17.00’YE KADAR DEĞERLENDİRECEK

YSK BAŞKANI ŞEFİK: “GEÇERSİZ OY PUSULASI ORANI YÜZDE 9,91”

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Seçim sonuçlarına itirazlar için verilen süre 17.00’de doldu. İlçe seçim kurulları itirazları yarın 17.00’ye kadar değerlendirecek.

BRT canlı yayınına katılan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, geçersiz oy pusulası oranının yüzde 9,91 olduğunu kaydetti.

Bu arada BRT’ye bağlanan UBP Genel Sekreteri Ertuğrul Hasipoğlu, ülke genelindeki bütün sandıklara karma oylarla ilgili itiraz dosyaladıklarını dile getirdi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçe seçim kurullarına mühürler bazında itiraz ettiklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 24.01.2022 19:17
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