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Seçim sonrası anayasal süreç işliyor

Kesin ve resmi sonuçların ilan edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonraki onuncu gün saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi toplanacak ve milletvekilleri and içerek göreve başlayacak.

25 Ocak 2022 Salı 11:15
Seçim sonrası anayasal süreç işliyor

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan resmi sonuçları açıklandı. Baraj rakamı 255 bin 684.20 olarak açıklanırken; UBP, CTP, DP, YDP ve HP barajı geçen partiler oldu. UBP yüzde %39,54 oy oranı ile 24; CTP yüzde %32,04 oy oranı ile 18; DP yüzde %7,41 oy oranı ile 3; HP yüzde %6,68 oy oranı ile 3; YDP yüzde %6,39 oy oranı ile 2 milletvekili ile Meclis’e girdi. Geçersiz oy pusulası oranı ise yüzde 9,91 olduğunu kaydedildi.


İTİRAZLAR BUGÜN DEĞERLENDİRİLİYOR
Kesin olmayan resmi sonuçların açıklanmasının ardından dün saat 17.00’ye kadar itirazlar için süre verilmiş ve yapılan itirazların bugün saat 17.00’ye kadar değerlendirileceği duyurulmuştu.
İtirazların değerlendirilip karara bağlanmasının ardından ise kesinleşmiş resmi sonuçlar ilan edilerek Resmi Gazete’de yayımlanacak. Sonrasında, milletvekilleri düzenlenecek törenlerle mazbatalarını alacak. 


MECLİS SONUÇLARIN RESMİ İLANIDAN SONRAKİ ONUNCU GÜN ÜSTEL BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK
Cumhuriyet Meclisi, seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki onuncu gün saat 10.00'da kendiliğinden toplanacak ve milletvekilleri and içerek göreve başlayacak. 
Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek. Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel Geçici Başkanlık görevini yürütecek. En genç iki milletvekili ise Divan Katipleri seçilinceye kadar, Geçici Katiplik görevini yürütecek.


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YENİ BAKANLAR KURULU ATANINCAYA KADAR MEVCUT HÜKÜMET DEVAM EDECEK
Öte yandan, Cumhuriyet Meclisi'ne giren partilerin temsilcileriyle seçim sonrası değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün ayrı ayrı görüşecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önümüzdeki günlerde, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verecek. Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini alan her milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü… 
Görevi alan grup başkanı veya milletvekilinin önerisine göre bakanlar, Cumhurbaşkanı’nca atanacak. Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca atanıncaya kadar, mevcut hükümet devam edecek.
Cumhurbaşkanınca atanan yeni Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak ve Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.
Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulacak.  Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.

 

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Son Güncelleme: 25.01.2022 11:45
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