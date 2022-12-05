Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği takvime göre, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimler için seçim propagandası bugün başladı. Bugün ayrıca, sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının da son günü.

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi propagandası bugün başladı. Takvime göre, adayların oy pusulasındaki yazılış sırası ve Bayrak Radyo Televizyon Televizyon Kurumu'nda (BRT) yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası da bugün saat 14.00’te, YSK tarafından siyasi partilerin, bağımsız adayların ve temsilcilerinin önünde ad çekilerek saptanacak. Ayrıca, sandık seçmen listelerinin de bugün tamamlanması gerekiyor.

Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü 10 Aralık, seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü ise 22 Aralık olacak.

24 Aralık Cumartesi günü seçim propagandası sona erecek ve 25 Aralık Pazar günü seçmen sandığa gidecek.