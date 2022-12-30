Seçim öncesi kasa boşalınca calışanlar yeni yıla parasız girdi

SEÇİM ÖNCESİ KASA BOŞALINCA CALIŞANLAR YENI YILA PARASIZ GİRDİ

25 Aralık günü yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde eski belediye başkanı seçim öncesi kasayı boşaltnca belediye çalışanlarının maaşları ay sonu ödenemedi.

Çalısanlar budurum karşında devletin katkı payını ödemesine rağmen kasada bir milyon beşyüz bin TL paranın nereye harcandığının hesabının sorulmasını istediler.Görüşüne başvurduğumuz yeni belediye başkanı Katip Demir Olayı doğrularken kendisininde bu paraların son günde nerelere harcandığını araştırmasının başladığını çok sayıda naylon faturalar tespit edildiğini bunları önümüzdeki gün kamu oyu ile paylaşacaklarını söyledi.Demir Çalışanların maaşlarının ödenmemesinde yılbaşı öncesi evlerine çoluk çocuklarına birşeyler alamañin üzüntülerini birlikte yaşadıklarını söyledi.