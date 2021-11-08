Seçim 23 Ocak'ta yapılacak!

Meclis Danışma Kurulu, Genel Kurula verilen aranın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlığında toplandı.



Zalihe Çavuşoğlu, toplantı salonunda yer alan toplantıya UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Toplantıda ayrıca UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu ve Özdemir Berova, CTP’den Asım Akansoy ve Fazilet Özdenefe, HP’den Tolga Atakan ve Jale Refik Rogers yer aldı.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, seçim tarihinin “23 Ocak’ta oy verilmesi” baz alınarak bu çerçevede Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinin gerekli çalışmayı yapması adına tüm partilerin ortak mutabakata vardığını ifade etti.



Sennaroğlu, ayrıca Seçim ve Halk Oylaması yasasında yapılması düşünülen değişiklikle ilgili Ad Hoc Komite kurulması konusunda karar çıktığını kaydetti.



Ad Hoc komitede her siyasi partiden eşit oranda temsiliyet olacağını ve alınacak kararların oy birliği ile alınması konusunda mutabakata varıldığını vurgulayan Sennaroğlu, Ad Hoc komitenin “Karma oy sisteminin ortadan kaldırılması ya da değiştirilmesi” konusunda çalışma yapacağını kaydetti.



Sennaroğlu,Seçim öncesi bütçenin geçirilmesi ve bütçe toplantılarının; 3 gün komite toplantıları, 3 gün de Genel Kurulda görüşülmesi şeklinde, hızlı bir şekilde sürdürülmesi adına da bütün partilerin ortak karar ürettiğini söyledi.