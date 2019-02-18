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Saytev Eğitim Projelerine Tiyatro Eğitimi İle Devam Ediyor

Lefkoşa, 18 Şubat 19 (.): Saydam Tarih Ve Eğitim Vakfı’nın koordinatörlüğünü yaptığı ve Çıralı Fırın’ın paydaş olarak katıldığı eğitim projesi  Atatürk İlkokulu\'nda devam ediyor.

Saytev Eğitim Projelerine Tiyatro Eğitimi İle Devam Ediyor

Lefkoşa, 18 Şubat 19 (.): Saydam Tarih Ve Eğitim Vakfı’nın koordinatörlüğünü yaptığı ve Çıralı Fırın’ın paydaş olarak katıldığı eğitim projesi  Atatürk İlkokulu\'nda devam ediyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:43
Saytev Eğitim Projelerine Tiyatro Eğitimi İle Devam Ediyor

Lefkoşa, 18 Şubat 19 (.): Saydam Tarih Ve Eğitim Vakfı’nın koordinatörlüğünü yaptığı ve Çıralı Fırın’ın paydaş olarak katıldığı eğitim projesi  Atatürk İlkokulu'nda devam ediyor.

SAYTEV Koordinatörü Şahap Aşıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Hanife Tayyareci’nin eğitmen olarak görev yaptığı projeyle "Tiyatro Sporu" adı altındaki tiyatro eğitiminin, Atatürk İlkokulu'nda  5. sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulamaya konulduğunu belirtti.

Aşıkoğlu, öğrencilerin boş ders saatlerinde okulun salonunda yapılan Tiyatro Sporu'nda öğrencilerin tiyatro sanatı etrafında birleştirilmesi ve doğaçlama, tonlama, vurgulama gibi unsurlar kullanılarak, Karagöz ve Hacivat oyunlarından örnekler çalışıldığını kaydetti.

Karagöz ve Hacivat oyunlarından farklı skeçlerin birleştirilmesiyle oluşturulacak tiyatro oyununun başka ilkokullarda da sahnelenmesinin sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Aşıkoğlu, “Böylece okullarda oluşturulacak tiyatro kumpanyalarının okullar arasında turneye çıkması sağlanarak tiyatro anlamında bir ilkin başarılması amaçlanıyor.” ifadelerine yer verildi.

Ömer Çıralı da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, proje ile geleceğimiz olan çocuklara yatırım yapmayı amaçladıklarını, Lefkoşa Surlariçinde sosyal ve ekonomik ortamın daha da iyi olması için bu projeye destek verdiklerini belirtti.

 (GÖZ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

 

 

 

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