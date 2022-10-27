Sayıştay ve YÖDAK üyelikleri için münhal duyurusu!



Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından Sayıştay üyeliği münhal duyurusu yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, aranan nitelikleri taşıyanların en geç 9 Kasım Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na bir dilekçeyle başvurması gerekiyor.

- YÖDAK üyeliği için başvuru kabulü duyurusu yapıldı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği için Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılacak üye seçimine yönelik başvuru kabulü duyurusu da yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, 65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasasının 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca, aday olmak isteyenlerin nitelikleri taşıdıklarını kanıtlayıcı belgelerle birlikte en geç 9 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.