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Sayıştay Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi’nin bugünkü toplantısında “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun ‘Muhtelif Elektrik Malzemeleri’ Alımına İlişkin MİK.056/2019 Karar Numaralı İhalesi ile Sonrası Uygulamalara İlişkin Sayıştay Denetim Raporu (S.R.NO:33/04/2021)” görüşüldü.

26 Mart 2021 Cuma 19:15
Sayıştay Komitesi toplandı
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Meclisten yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi, sonraki toplantılarında söz konusu raporu görüşmeye devam edecek.

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Komite toplantısında davetli olarak Sayıştay Başkanlığı’ndan Enver Şener, Gülnihal Fahrioğlu ve Ece Çelikdal Alas; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel ve KIB-TEK’den Hançer Kadrioğulları, Vehit Suphi ve Bahar G. Denner yer aldı.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi toplantısına UBP Miletvekilleri Dr. Özdemir Berova ve Hasan Taçoy, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve HP Milletvekilleri Erek Çağatay ve Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

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Son Güncelleme: 26.03.2021 20:16
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