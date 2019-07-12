Sayıştay Komitesi toplandı

KOMİTE “KIBRIS TÜRK KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA ŞTİ.LTD’İN 2014 VE TAKİBEN 2015 YILLARINA AİT MALİ YIL KESİN HESAPLARININ SAYIŞTAY DENETİM RAPORLARINI” OYBİRLİĞİ İLE KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, “Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti.Ltd’in 2014 ve takiben 2015 yıllarına ait Mali Yıl Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporlarını” oybirliği ile kabul etti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner Başkanlığındaki Komite toplantısına, HP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Komite Üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu katıldı.