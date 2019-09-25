Sayıştay Komitesi Tak’ın Ve Gazimağusa Belediyesi’nin Sayıştay Denetim Raporlarını Görüşüp Oybirliğiyle Onayladı

Lefkoşa, 25 Eylül 19 : Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) (TAK) 2010-2011 Mali Yılları Kesin Hesapları Sayıştay Denetim Raporu ile Gazimağusa Belediyesi 1987-2004 Dönemi Genel Sayıştay Denetim Raporu’nu görüşerek oybirliğiyle onayladı.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite bugün CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığında toplandı.
Komite, gündeminde bulunan,“Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2010-2011 Mali Yılları Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu” ile “Gazimağusa Belediyesi 1987-2004 Dönemi Genel Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü. İlgili gündem maddeleri oybirliğiyle onaylandı.
CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığındaki komite toplantısına, HP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Gülşah Sanver Manavoğlu, komite üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Kutlu Evren ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.
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