Sayıştay Komitesi, KIB-TEK Sayıştay Raporu'nu görüştü

Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) 60/80A Cut-Out Alımına İlişkin MİK.487/2017 karar numaralı ve 22Ku D Sigortası Alımına İlişkin MİK 590/2018 karar numaralı ihaleler ile sonrası uygulamalara ilişkin Sayıştay denetim raporunu görüştü. Komite bir sonraki toplantısında söz konusu raporu görüşmeye devam edecek.



