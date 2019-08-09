banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99005
ALTIN
266.201
DOLAR
5.4946
STERLİN
6.6258
EURO
6.1548
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
ULTRAVİYOLE RADYASYONU UYARISI!
İşçi diye geldi sapık çıktı
İŞÇİ DİYE GELDİ SAPIK ÇIKTI
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Sayın Hulusi Akar’ın Götürülmediği Anıt...

Kıbrıs Manşet yazarı Dr. İlker İpekdal bugünkü yazısında Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın gitmediği ya da götürülmediği Özgürlük Anıtını yazdı.

Sayın Hulusi Akar’ın Götürülmediği Anıt...

Kıbrıs Manşet yazarı Dr. İlker İpekdal bugünkü yazısında Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın gitmediği ya da götürülmediği Özgürlük Anıtını yazdı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:13
Sayın Hulusi Akar’ın Götürülmediği Anıt...

İpekdal, Özgürlük anıtı "yıkılmamak için direniyor, Yürek burkuyor, Utandırıyor, İlgi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Sayın Hulusi Akar’ın Götürülmediği Anıt

Dün, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde bir heyetle KKTC’ye geldi.

Kıbrıs’ın Ağustos sıcağından da sıcak olan Doğu Akdeniz siyasetinin sıcağında gelmesi manidardı.

Yaptığı görüşmeler, ziyaret ettiği makamlar ve gezdiği anıtlar da…

Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitleri’nin 55. anma törenine katıldı. Şehitler anıldı, şehit mezarlarına çiçekler bırakıldı.

Yenilenen Şehit Cengiz Topel Anıtı’na götürüldü. Gökyüzünde uçan jetler, alkışlar eşliğinde kırmızı kurdela ve alkışlar eşliğinde açılış gerçekleşti. Türkiye’den getirilen F-100 uçağının önünde, tüm devlet erkanı Sayın Akar ile birlikte poz verdi.

Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Tük Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki ilk pilot şehididir. Na’şı, Edirnekapı'daki Sakızağacı Hava Şehitliği'ndedir.

Sayın Akar’ın sonraki durağı Denktaş’ın kabri oldu. Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı’na çelenk koyup, anıt özel defterini de imzaladı.

‘’Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesine önderlik yaparak, tarihimizde ve asil milletimizin gönlünde bir kahraman oldunuz.’’ diye yazdı deftere…

Sayın Akar, daha sonra Anıttepe’ye giderek, Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarını ziyaret etti, anıta çelenk bıraktı, daha sonra da “Anıt Özel Defteri”ni imzaladı.

‘’ Zulme ve haksızlığa karşı verilen eşsiz bir mücadelenin lideri olarak, Kıbrıs Türkü’nün kalbinde yakmış olduğunuz, bağımsızlık meşalesi, demokratik ve modern KKTC’nin temelini oluşturmuştur.’’ diye yazdı deftere…

Ve bir de, Sayın Akar’ın gitmediği ya da götürülmediği Özgürlük Anıtı var. Girne’de, Yavuz Çıkarma Plajı’nda, 1974 Barış Harekatı’nda şehit olan askerler anısına dikilen anıt.

25 Temmuz 2017’de, gazeteci Levent Özadam, bu anıtın bakımsızlığını köşesine taşıdı. ‘’Bu mu şehitlerimize gösterilen saygı?’’ dedi.

6 Ağustos 2018’de, bu sefer Kıbrıs Postası, ‘’Özgürlük Anıtı Yıkıldı Yıkılıyor’’ diye başlık attı haberine.

6 Mayıs 2019 tarihinde, Havadis Gazetesi, ‘’Özgürlük Anıtı İlgi Bekliyor’’ dedi bu sefer haber başlığında.

16 Temmuz 2019 tarihinde, Kıbrıs Gazetesi, ‘’Özgürlük Anıtı Dökülüyor!’’ dedi haberini verirken.

Özgürlük Anıtı’nın hemen altında, Şafak Nöbeti tutulur her yıl, gecenin karanlığında, ‘’meşalelerle’’ !

Harekatın başlangıç noktasıydı…

KKTC’nin temel demiriydi…

Şimdilerde, demirleri çürüyor, zemini kayıyor, yazıları siliniyor, yıkıldıkça yıkılıyor kendi halinde, kendi kaderinde…

Ne ironiktir ki, adaşı Yavuz sondaj gemisi, Akdeniz’deki Türk varlığını haykırırken, kendisi yıkılmama derdinde…

Sayın Hulusi Akar’ın bu ziyaretinde götürülmediği ya da gitmediği anıttı Girne’deki Özgürlük Anıtı…

Göz göre göre can çekişen anıt…

Sayın Hulusi Akar’ın dünkü ziyaret ettiği yerlerin hatırına olacak ki, yıkılmamak için ‘’kendi kendine direnen’’ anıt!

Özgürlüğün dik duruşunu, şehitleri, Beşparmaklar’a doğru göklere uzattığı parmakları ile anlatan anıt…

Bir tarafta, dün alkışlar eşliğinde yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı, diğer tarafta tarafta, yıkılmamak için direnen, özgürlüğün timsali anıt!

Bir tarafta, Sayın Hulusi Akar’ın yanında, tüm devlet erkanının, önünde sıralanarak ‘’poz verdiği’’ anıt,

Diğer tarafta, TC Büyükelçiliği’nin, Vakıfların ve dün de tüm devlet erkanının unuttuğu, şehit parmaklarının gökleri işaret ettiği ‘’özgürlüğün, özgür olmanın’’ anıtı…

Yürek burkuyor,

Utandırıyor,

İlgi bekliyor…

Son Güncelleme: 09.08.2019 11:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu'ndan Akıncı'ya açık çağrı...
Zaroğlu'ndan Akıncı'ya açık çağrı...
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nden açıklama...
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nden açıklama...
Bakan Sucuoğlu Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası Heyetini Kabul Etti
Bakan Sucuoğlu Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası Heyetini Kabul Etti
Ktams Ve Kamu-sen’den İçişleri Bakanlığı’na Çağrı:
Ktams Ve Kamu-sen’den İçişleri Bakanlığı’na Çağrı: "talebimiz, Çağdaş Koşullarda Cezaevi Ve Gardiyan Eksikliğinin Giderilmesi… Bu Son Uyarımızdır”
Kurban Bayramı Pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı Pazar günü başlıyor
Oğuz göletleri inceledi
Oğuz göletleri inceledi
Akıncı-Anastasiadis görüşmesi başladı
Akıncı-Anastasiadis görüşmesi başladı
600 Bin TL’lik İkramiye ‘27316’ Nolu Bilete Çıktı
600 Bin TL’lik İkramiye ‘27316’ Nolu Bilete Çıktı
Fahri Uluçay'dan Kanser Hastaları Yardım Derneği'ne 1000 TL bağış
Fahri Uluçay'dan Kanser Hastaları Yardım Derneği'ne 1000 TL bağış
KIB-TEK “bir tıkla” fatura ödeme uygulamasının başladığını açıkladı
KIB-TEK “bir tıkla” fatura ödeme uygulamasının başladığını açıkladı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim