İpekdal, Özgürlük anıtı "yıkılmamak için direniyor, Yürek burkuyor, Utandırıyor, İlgi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Sayın Hulusi Akar’ın Götürülmediği Anıt

Dün, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde bir heyetle KKTC’ye geldi.

Kıbrıs’ın Ağustos sıcağından da sıcak olan Doğu Akdeniz siyasetinin sıcağında gelmesi manidardı.

Yaptığı görüşmeler, ziyaret ettiği makamlar ve gezdiği anıtlar da…

Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitleri’nin 55. anma törenine katıldı. Şehitler anıldı, şehit mezarlarına çiçekler bırakıldı.

Yenilenen Şehit Cengiz Topel Anıtı’na götürüldü. Gökyüzünde uçan jetler, alkışlar eşliğinde kırmızı kurdela ve alkışlar eşliğinde açılış gerçekleşti. Türkiye’den getirilen F-100 uçağının önünde, tüm devlet erkanı Sayın Akar ile birlikte poz verdi.

Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Tük Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki ilk pilot şehididir. Na’şı, Edirnekapı'daki Sakızağacı Hava Şehitliği'ndedir.

Sayın Akar’ın sonraki durağı Denktaş’ın kabri oldu. Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı’na çelenk koyup, anıt özel defterini de imzaladı.

‘’Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesine önderlik yaparak, tarihimizde ve asil milletimizin gönlünde bir kahraman oldunuz.’’ diye yazdı deftere…

Sayın Akar, daha sonra Anıttepe’ye giderek, Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarını ziyaret etti, anıta çelenk bıraktı, daha sonra da “Anıt Özel Defteri”ni imzaladı.

‘’ Zulme ve haksızlığa karşı verilen eşsiz bir mücadelenin lideri olarak, Kıbrıs Türkü’nün kalbinde yakmış olduğunuz, bağımsızlık meşalesi, demokratik ve modern KKTC’nin temelini oluşturmuştur.’’ diye yazdı deftere…

Ve bir de, Sayın Akar’ın gitmediği ya da götürülmediği Özgürlük Anıtı var. Girne’de, Yavuz Çıkarma Plajı’nda, 1974 Barış Harekatı’nda şehit olan askerler anısına dikilen anıt.

25 Temmuz 2017’de, gazeteci Levent Özadam, bu anıtın bakımsızlığını köşesine taşıdı. ‘’Bu mu şehitlerimize gösterilen saygı?’’ dedi.

6 Ağustos 2018’de, bu sefer Kıbrıs Postası, ‘’Özgürlük Anıtı Yıkıldı Yıkılıyor’’ diye başlık attı haberine.

6 Mayıs 2019 tarihinde, Havadis Gazetesi, ‘’Özgürlük Anıtı İlgi Bekliyor’’ dedi bu sefer haber başlığında.

16 Temmuz 2019 tarihinde, Kıbrıs Gazetesi, ‘’Özgürlük Anıtı Dökülüyor!’’ dedi haberini verirken.

Özgürlük Anıtı’nın hemen altında, Şafak Nöbeti tutulur her yıl, gecenin karanlığında, ‘’meşalelerle’’ !

Harekatın başlangıç noktasıydı…

KKTC’nin temel demiriydi…

Şimdilerde, demirleri çürüyor, zemini kayıyor, yazıları siliniyor, yıkıldıkça yıkılıyor kendi halinde, kendi kaderinde…

Ne ironiktir ki, adaşı Yavuz sondaj gemisi, Akdeniz’deki Türk varlığını haykırırken, kendisi yıkılmama derdinde…

Sayın Hulusi Akar’ın bu ziyaretinde götürülmediği ya da gitmediği anıttı Girne’deki Özgürlük Anıtı…

Göz göre göre can çekişen anıt…

Sayın Hulusi Akar’ın dünkü ziyaret ettiği yerlerin hatırına olacak ki, yıkılmamak için ‘’kendi kendine direnen’’ anıt!

Özgürlüğün dik duruşunu, şehitleri, Beşparmaklar’a doğru göklere uzattığı parmakları ile anlatan anıt…

Bir tarafta, dün alkışlar eşliğinde yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı, diğer tarafta tarafta, yıkılmamak için direnen, özgürlüğün timsali anıt!

Bir tarafta, Sayın Hulusi Akar’ın yanında, tüm devlet erkanının, önünde sıralanarak ‘’poz verdiği’’ anıt,

Diğer tarafta, TC Büyükelçiliği’nin, Vakıfların ve dün de tüm devlet erkanının unuttuğu, şehit parmaklarının gökleri işaret ettiği ‘’özgürlüğün, özgür olmanın’’ anıtı…

Yürek burkuyor,

Utandırıyor,

İlgi bekliyor…