Doç. Dr. Arif Sarı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen ilk programda, Doç. Dr. Murat Akkaya şu açıklamalarda bulundu;

“Yapay zekanın savunma sanayisinde kullanılması ile ilgili, manuel olarak kullanılan bütün sistemler yapay zeka algoritmalarıyla otomatize haline getirilmiş oluyor. Bu sistemleri kullanan insanlar belli bir oranda hata yapabiliyorlar. Yani insanlı veya insansız savunma sistemleri yaklaşık olarak belli ya da yakın hata oranı ile çalışıyorlar. Bu teknoloji gücünün günden güne artması sebebi ile o aradaki fark kapandı ve şu an da yeni bir gelişme ortaya çıktı. Şu anda teknolojik olarak kullanılan savunma sistemleri manuel olarak kullanılan savunma sistemlerinden daha başarılılar diyebiliriz” dedi.

Doç. Dr. Murat Akkaya, yaptıkları çalışmalarla ilgili, birkaç sensör metodu ile sesleri, görüntüleri, termal görüntüleri ve objeleri sensörler vasıtası ile sisteme aktarıp bu verilerle bir karar mekanizması oluşturduklarını söyledi. Akkaya, “Bu karar mekanizması yasak bölgede hareket eden bir cisim varsa ve bu cisim belirlenen algoritma temelinde objeleri birbirinden ayırma işlemi yapıyor. Bir bölgede herhangi bir canlıyı gördüğü zaman sistem buna karar veriyor ve bir sonraki adımda da ne gibi bir tedbir alınacağını yine aynı şekilde kodluyorsunuz. Bu şekilde kullanılmış olan gözle veya kulakla yapmış olduğumuz manuel işlemleri bir şekilde otomatize, uzun ömürlü ve yorulmaz bir sistemin yönetimine bırakıyoruz” şeklinde belirtti.

“ŞU ANDA KKTC’DE KRİPTO PARA YASAL GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Akkaya, yapay zeka ile ilgili yaptıkları bir projeden kısaca bahsederek yapay zeka sisteminin önemine dikkat çekti Akkaya, “Mesela biz bir öğrencimle bir proje üzerinde çalıştık ve şöyle bir sonuç çıktı. Şapkalar var saç derisinden elektromanyetik dalgalar alıp o dalgaların çözünürlüğüne ve orada üretilen mini voltajlara bakılarak insanın o anki isteği ya da o anki psikolojik durumu gibi olaylara vakıf olmak mümkün. Verileri toplayıp elektromanyetik dalgalara dönüştürdüğümüz zaman şunu gördük; düşünce gücüyle ışıkları yakıp söndürebiliyoruz. Kripto paralarda yapay zekanın çalışma sistemiyle ilgili olarak da, “Bazı borsalarda siz X bir coini alıp satabiliyorsunuz. Ama bunu sizler kendi hissinizle yapıyorsunuz. Bu sistemi otomatize ettiğimiz zaman, bot kullandığımız zaman bu borsalardan coin alıp satabiliyoruz ve kuralları biz belirliyoruz. Düşüşteyse şu şekilde davran ya da çıkıştaysa şu şekilde davran diyoruz ama buna sınır koyuyoruz. Sizin belirlediğiniz algoritmaya göre işlem yapılıyor. Günün sonunda ise çok küçük karlar da olsa kazanabiliyorsunuz” diye konuştu.

KKTC’deki kripto paraların yaygınlaşması ile ilgili ise Akkaya, “Şu anda KKTC’de kripto para yasal gibi görünüyor. Güvenlik konusu da oldukça önemli bir konu. Siz herhangi bir borsada botların erişim kodlarını alırken seçenekler var burada denilen şey şu; dışarından müdahale eden kişinin parayı çekip yatırmasına izin veriyor musunuz? O kısmın kapatılması gerekiyor. Herhangi bir bot sizin borsadaki paranızla ilgili işlem yapıyorsa o zaman yalnızca paranızı X coinden Y coinine değiştirebilir. Bot sisteminin güvenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şirket sizin yalnızca yatırımızı yönlendirmekle mesulse ve paranızı çekemiyorsa aslında onun çok büyük bir güvenlik zafiyeti yok demektir. En kötü yanlış hamlelerle sizin paranızın değerini düşürebilir. Siz zaten kendi hesaplarınızı incelerken zarara gittiğinizi görürseniz o işlemi durdurursunuz” dedi.