Savaşan: “Yeni bir insan hakkı mefhumuna ihtiyaç var”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, her alanda, her konuda ve her ölçekte küresel bir köye dönüşen dünyada, insan haklarına riayet ve hak ihlallerine karşı farkındalık ve müdahalenin, bir türlü küresel bir hassasiyet haline dönüşemediğine dikkat çekti.