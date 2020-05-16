Savaşan: “Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”

RUSCA YAYIN YAPAN COUNTRY SCANNER SİTESİNİN KKTC’Yİ “TATİL İÇİN GÜVENLİ BİR YER” NİTELEMESİNİ ÖRNEK GÖSTEREN DR. AHMET SAVAŞAN, TURİZM SEKTÖRÜ VE HÜKÜMETİN BU MESAJI GÜÇLENDİRECEK ÇALIŞMALAR YAPMASININ ÖNEMİNE İŞARET ETTİ.

Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, KKTC’de Covid-19’a karşı sürdürülen başarılı mücadele sonucu pek çok yayın organının KKTC’yi “güvenli tatil beldesi” olarak nitelemeye başladığına işaret ederek, turizm sektörü temsilcileri ile hükümetin bu konuya odaklanması gerektiğine dikkat çekti.

Son olarak Rusça yayın yapan Country Scanner sitesinin, KKTC’den “popüler bir tatil beldesi Kuzey Kıbrıs, kendisini COVID-19'dan tamamen kurtaran ilk ülke olabilir” diye söz ettiğini belirten Savaşan, haberde 19 Nisan’dan bu yana yeni bir Covid-19 vakasına rastlanmadığına yer verildiğini söyledi.

Sağlık Turizmi Konseyi adına yazılı açıklama yapan ve bu tip yayınların ciddi miktarda para harcanarak bile yaptırılmasının her zaman mümkün olmadığını söyleyen Savaşan, “Bu yayınları çoğaltmak için çalışmalı ve çıkan yayınları da etkili bir şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.

COUNTRY SCANNER’İN YAYINI…

Rusca yayın yapan Country Scanner sitesi, 10 Mayıs 2020 tarihli bir yayınında, “Kuzey Kıbrıs, 110'dan az teyit edilmiş koronavirüs vakasına sahip tek büyük Avrupa tatil beldesidir” ifadelerine yer vererek bunun “Johns Hopkins Üniversitesi Coronavirus Kaynak Merkezi tarafından kanıtlandığını” duyurmuştu.

Site, buna bağlı olarak “Bu, Kuzey Kıbrıs için etkileyici bir başarıdır ve İngiliz tatilcileri arasında en popüler olanlardan biridir” diye yazmıştı.



Sitenin KKTC ile ilgili ifadeleri şu linkten takip edilebiliyor:

https://countryscanner.ru/news/stanet-li-severnyy-kipr-pervoy-stranoy-iskorenivshey-covid-19/?fbclid=IwAR1z4CKFr0oWmaEmX24QNR81ZEw5Vh_mJosD_4wvJVX5P_63P7CznN1WC1E