Savaşan: “Turizm 'entübe' olarak yaşam mücadelesi veriyor“

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 2020 Dünya Turizm Günü'nde turizm ve seyahat sektörünün benzeri görülmemiş bir krizle mücadele ettiğini kaydederek yaşam mücadelesi veren turizm sektörünün sağlığına kavuşabilmesi için güç birliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Savaşan, yoğun bakımda, entübe olarak yaşam mücadelesi veren turizm sektörünün sağlığına kavuşabilmesi için bütün paydaşların etkin bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Savaşan yazılı açıklamasında, güvenilir veriler değerlendirildiğinde mevcut senaryoların, uluslararası ziyaretlerde yüzde 58 ile 78 arasında olası düşüşlerin olacağına işaret ettiğine dikkat çekti.

"TURİZM EN BÜYÜK KRİZİNİ YAŞIYOR"

Yaşanan krizin, Dünya Turizm Örgütü’nün turizm kayıtlarını tutmaya başladığı yıldan bu yana uluslararası turizmin karşılaştığı en büyük kriz (1950) olduğuna ifade eden Ahmet Savaşan, yapılan hesaplamaların, uluslararası seyahatlerde talep kaybının etkisinin 850 milyon ile 1,1 milyar uluslararası turist kaybına yol açacağını, turizmden ihracat gelirinin 910 milyar dolar ile 1,2 trilyon dolar arasında azalacağını, 100 ila 120 milyon doğrudan turizm istihdamının risk altında olacağını gösterdiğini anlattı.

Yaşanılan bu süreç sona erdikten sonra oluşan yeni dünya düzeni içerisindeki gelişmeleri öngörüp proaktif bir yaklaşım içerisinde oluşturulacak stratejiler sayesinde turizmin ülke için tekrardan geleceğin yükselen değeri haline geleceğine inanç belirten Ahmet Savaşan, “Bu salgının bitmesiyle canlanması ve kısa sürede eski günlerine kavuşması hepimizin ortak temennisidir. Bu bağlamda, ülkemizin daha yeni ve nitelikli turizm ürünleri ile pazarda bilinirliğinin artırılması önem kazanacaktır” dedi.

"SAĞLIKTA ELDE EDİLEN BAŞARI TURİZMDE AVANTAJ OLACAK"

Kuzey Kıbrıs’ın sağlığa yapılan yatırımlar ve pandemi sürecinde elde ettiği başarının da etkisi ile, yaşlı bakım başta olmak üzere sağlık turizmi alanında çok önemli bir avantaj elde edeceğine işaret eden Ahmet Savaşan, “Turizm sadece gelir kapısı olarak değil aynı zamanda nitelikli kalkınmanın da önemli bir öğesi olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Ahmet Savaşan, turizmde hak edilen yere gelmek ve bu sektörden ülkenin hak ettiği geliri alması için sadece devlete değil, başta sektör temsilcilerine, işletmelere, akademisyenlere ve bu sektörle uzaktan yakından ilgilenen herkese büyük görevler düştüğünü belirtti.

Savaşan, mevcut turizm faaliyetlerini sürdürürken, sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmayan ve her bölgesinde ayrı bir güzelliği bulunan ülkede turizm sektörünün yeni ürünlerle çeşitleneceği ve dört mevsime yayılacağına olan inancının tam olduğunu kaydederek "Bu duygularla turizm gününü buruk da olsa kutluyor, sağlıklı yarınlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.