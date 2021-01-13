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Savaşan: “Tatar’ın tutumu Denktaş’ın haklı mücadelesini taçlandırıyor”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeni kurulacak görüşme masasına Kıbrıs Türk tarafının eşit egemenlik temelinde bir anlaşma vizyonunun, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın verdiği mücadeleyi de taçlandırdığını ifade etti.

13 Ocak 2021 Çarşamba 20:05
Savaşan: “Tatar’ın tutumu Denktaş’ın haklı mücadelesini taçlandırıyor”
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KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ BAŞKANI SAVAŞAN: “TATAR’IN TUTUMU DENKTAŞ’IN HAKLI MÜCADELESİNİ TAÇLANDIRIYOR”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeni kurulacak görüşme masasına Kıbrıs Türk tarafının eşit egemenlik temelinde bir anlaşma vizyonunun, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın verdiği mücadeleyi de taçlandırdığını ifade etti.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 9’uncu ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletler (BM) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin tutumunun, Kıbrıs Türk liderliğine, Denktaş ve arkadaşlarının verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ile devam ettirmekten başka seçenek bırakmadığını da söyledi.    

Hayatını Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine adayan büyük lider ve devlet adamı Denktaş’ın, halkı ve devleti için verdiği onurlu mücadelenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirten Savaşan, Denktaş’ın hayatı boyunca Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasını, anavatan Türkiye ile gerçek bir fikir ve gönül birliği içinde savunmasının nedeninin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirtti.

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“KIBRIS TÜRK HALKI BU GÜNLERE KOLAY GELMEDİ”

Denktaş’ın, dünyanın kabul ettiği büyük bir lider ve devlet adamı olduğunu ifade eden Savaşan, KKTC’nin, Dr. Küçük’ün yaktığı meşale, Denktaş’ın üstlendiği siyasi rol, Kıbrıs Türk halkının ödediği ağır bedeller ve anavatan Türkiye’nin güçlü desteği ile kurulduğunu anımsatarak, Kıbrıs Türk halkının bu günlere kolay gelmediğine söyledi. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk halkı ile yönetimi ve zenginliği paylaşmak istediğini gösteren somut adım atmadığına işaret eden Savaşan, Rum liderliğinin mevcut zihniyetinin Kıbrıs’ta paylaşıma dayalı federal bir ortaklığın kurulmasını engellediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeni kurulacak görüşme masasına Kıbrıs Türk tarafının eşit egemenlik temelinde oturulacağını ifade etmesinin, sürdürülebilir bir anlaşma elde edilebilmesi için son derece önemli bir adım olduğunu, bunun Denktaş’ın verdiği mücadeleyi de taçlandırdığını ifade etti.

“DENKTAŞ’IN TEZLERİNİN HAKLILIĞI HER GEÇEN GÜN PEKİŞİYOR”

Adada adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak ve bölgede barış ve istikrarı egemen kılmak için Dr. Fazıl Küçük’ün başlattığı ve Rauf R. Denktaş’ın sürdürdüğü mücadele ile savundukları tezlerin ne kadar gerekli ve gerçekçi olduğunun her geçen gün daha da iyi anlaşıldığına işaret eden Savaşan, mesajında, “merhum Denktaş'ı derin bir üzüntüyle ve özlemle anıyor ve aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 13.01.2021 21:09
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